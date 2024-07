La Policia Local de la Bisbal engega una campanya contra l’incivisme

La Policia Local de la Bisbalha engegat aquest dijous una campanya contra l’incivisme. Aquesta campanya s’allargarà tot el mes en diferents horaris i suposarà ampliar els efectius dels torns diaris de la plantilla amb un increment de dos agents més que es dedicaran en exclusiva a aquests temes.

L’actuació busca donar resposta a les queixes veïnals per les activitats relacionades amb l’incivisme i que són castigades de forma administrativa, a través de l’Ordenança Municipal de Convivència i Civisme.

La campanya policial se centrarà en les brutícies als espais públics, el mal ús d’aquests amb activitats com els jocs de pilota o la circulació amb bicicletes i patinets en espais de vianants, o les pertorbacions en el descans de les persones, així com d’altres conductes, com no recollir les defecacions dels gossos o el consum de substàncies estupefaents.

Més sancions

El regidor de Via Pública i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal, Xavier Dilmé afirma que tenen «poques eines al nostre abast per poder acabar amb aquestes conductes incíviques, però les farem servir totes amb la màxima contundència. No podem permetre que uns pocs malmetin la convivència ciutadana i s’apoderin i embrutin els espais comuns».

El regidor informa en un comunicat que «les sancions han augmentat més d’un 7% i seguirem amb aquesta dinàmica si la situació ho requereix». «En el passat s’havia estat políticament molt tolerant amb aquestes conductes i ara ens trobem en la situació que ens trobem i que en bona part ens podríem haver estalviat», ressalta.

A finals de juliol s’analitzaran els resultats de la campanya i es valorarà si també continua el mes d’agost. Paral·lelament, les àrees municipals implicades ja han començat a treballar en la modificació de l’ordenança de civisme d'acord amb tres eixos principals: un increment substancial de les sancions perquè actuïn com a element dissuasiu; el recull de noves conductes incíviques no contemplades en el text actual; i adaptar l’ordenança per tal que els Mossos d’Esquadra també la puguin aplicar.