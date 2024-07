Europa en Blau a Calonge reflexionarà sobre els reptes de la UE

La quarta edició de la jornada de reflexió europeista Europa en Blau reflexionarà sobre els reptes de la UE en ple disseny de la nova legislatura. La jornada, que se celebrarà aquest dissabte al castell de Calonge (Baix Empordà) posarà el focus en els escenaris que s'obren amb l'inici del mandat després de les eleccions del 9 de juny. Sota el títol 'Eleccions europees: i ara què?' es combinaran ponències i debats. Aquest 2024, destaca la conferència inaugural del portaveu i director general de l'Eurocambra, Jaume Duch, que pronunciarà la ponència 'Un futur incert per una Europa imprescindible'. La jornada també homenatjarà l'eurodiputat Paco Gambús (1974-2019), amb un debat sobre els drets i valors de la UE.

La cita del món europeista a la Costa Brava se centrarà enguany en els escenaris que s'obren amb l'inici del nou mandat a l'Eurocambra. Sota el títol 'Eleccions europees: i ara què?', la jornada Europa en Blau comptarà amb participants de les institucions europees i del món polític i empresarial. Tots ells reflexionaran sobre el futur de la Unió Europea, justament quan s’acaba d’anunciar el repartiment d’alts càrrecs: Ursula von der Leyen al capdavant de la Comissió, Antonio Costa al Consell, i Kaja Kallas com a cap de la diplomàcia.

La jornada s'obrirà amb la ponència inaugural 'Un futur incert per a una Europa imprescindible', que pronunciarà el portaveu i director general de comunicació de l’Eurocambra, Jaume Duch, i que s'acompanyarà d'un debat posterior.

Europa en Blau farà també un homenatge a Paco Gambús (1974-2019), eurodiputat democratacristià durant la VIII legislatura de l’Eurocambra. Serà amb un debat sobre els Drets i Valors de la Unió Europea on participaran alguns dels seus col·laboradors i amics més propers, com l’exvicepresidenta de la Generalitat i regidora a Barcelona Joana Ortega.

Nous reptes

El president del Cercle de Directius de parla alemanya, Oliver Wiethaus, i l’impulsor de Sostenibles.org, Pau Solanilla, analitzaran en la segona part del matí els nous reptes per a la Unió Europea, centrant-se en com promoure una competitivitat sostenible. La jornada es clourà amb els parlaments de la consellera d’Acció Exterior en funcions, Meritxell Serret, i de l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.

Europa en Blau se celebra des del 2021 al castell de Calonge. L'objectiu de la jornada, subratlla l'organització, és "oferir un fòrum de debat obert entre gent compromesa amb el projecte europeu per promoure la generació d'idees i propostes per abordar els múltiples reptes de la Unió Europea".

La jornada de reflexió es podrà seguir també online a través d'streaming. Aquest any, a més, Europa en Blau se celebra pocs dies abans del ple constitució del nou mandat de l’Eurocambra, previst per al 16 de juliol a Estrasburg, i on tot apunta que la seva presidència continuarà essent de Roberta Metsola.