Joves d'un camp de treball a Palamós restauren patrimoni a la vall de Bell-lloc

La finca municipal de Can Pere Tià de Palamós acull un camp de treball per a joves, destinat a fomentar i preservar el patrimoni natural i cultural de la vall de Bell-lloc.

En total són 24 nois i noies de 14 a 17 anys i d’arreu de Catalunya, que des d’aquesta setmana i fins al diumenge dia 14 de juliol, participen d’aquesta activitat.

Els joves participaran en tasques de sanejament d’elements patrimonials d’aquest àmbit de les Gavarres, com el molí del Mas Xifra, la restauració de la resclosa del molí de Mas Antoniet, o bé la creació de basses temporals per afavorir la biodiversitat.

El camp el gestiona l'Associació de Naturalistes de Girona, amb la col·laboració del Consorci de les Gavarres i l'Ajuntament de Palamós, i té la voluntat de proporcionar als joves participants una experiència enriquidora, a la vegada que es contribueix a la conservació del patrimoni de les Gavarres.

Els participants adquireixen coneixements pràctics i teòrics sobre la gestió ambiental i el patrimoni cultural, mentre contribueixen activament a la conservació d’aquests elements.

Els joves dediquen els matins a les tasques pròpies del camp de treball, mentre que les tardes les aprofiten per fer sortides i activitats de lleure, per conèixer l'entorn del municipi de Palamós.

L’activitat trep el suport d’empreses locals que aporten la seva col·laboració per a fer-la possible, com és el cas de Museu de la Pesca, l’Associació d’Amics de les Illes Formigues, Brugarol, Forest Terra, Escola de Mar i Vela, Kayaking Costa Brava, i Dynamic Nord.

Can Pere Tià

La finca de Can Pere Tià situada al paratge de La Pietat, just en l’accés a la vall de la Bell-lloc, acull durant l’any diverses activitats vinculades al patrimoni natural i cultural organitzades principalment per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós. Actualment, la parcel·la que ocupa la finca també inclou un projecte d’unitats d’horta que Palamós posa a disposició de la ciutadania del municipi.

La propietat d’aquesta finca va ser donada a l’Ajuntament de Palamós l’octubre de 1992 per la seva propietària la senyora Erika Schade, de nacionalitat alemanya, que va posar com a úniques condicions per aquesta donació que la finca es destinés a finalitats de caràcter social, cultural i juvenil, i que en pogués ser usufructuària fins a la seva mort, que es va produir l’octubre de 2000.

Amb la voluntat de convertir Can Pere Tià en un equipament multifuncional, l’Ajuntament de Palamós va executar un projecte urbanístic que va permetre reparar i millorar algunes de les estructures de l’edifici que està ubicat en aquesta finca. Les obres realitzades van suposar la millora de la sala polivalent de l’edifici, però també dels lavabos o del porxo de la casa.