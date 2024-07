Calella viu les primeres havaneres sense Port-Bo

Calella de Palafrugell va donar aquest dissabte el tret de sortida a la temporada d’estiu a la Costa Brava amb la tradicional Cantada d’Havaneres a la platja del Port Bo. Ho va fer, això sí, amb una versió inèdita de la cita: després de 56 edicions, el grup Port-Bo no va formar part del cartell. Les havaneres d’enguany van anar a càrrec d’Arjau, Els Cremats i Peix Fregit, les Anxovetes i la cantant Mariona Escoda, guanyadora de la primera edició del programa Eufòria de TV3, va ser l’artista convidada.

Unes 25.000 persones va seguir la cantada, també des de les cales i platges properes i per mar. La vetllada va estar marcada pel record de Josep Bastons, fundador del grup d’havaneres Peix Fregit i compositor de Lola la tavernera i Mariner de terra endins. Per recordar aquest referent de la cançó de taverna, que va morir el desembre de passat, tots els grups van interpretar composicions seves, com A cau d’orella, cantada conjuntament per Arjau i Mariona Escoda.

L’absència de Port-Bo a l’escenari es deu a un canvi en el sistema d’elecció dels grups participants, sorgit d’una comissió formada per tots els grups palafrugellencs. A partir d’ara, cada any hi haurà tres grups locals, un de fora i un artista conegut que ve d’un àmbit musical diferent.

Després de la renúncia de l’antic director artístic de la cantada, Francesc Sánchez Carcassés, Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell va reunir tots els grups de Palafrugell per estudiar la situació. En aquesta reunió, els grups no van trobar ningú que fos prou imparcial i que pogués agafar el comandament de la cantada, i es va decidir formalitzar una comissió que agafés la responsabilitat de tirar endavant el programa de la 57a edició.

Els Cremats durant l'actuació. / Ajuntament de Palafrugell

Va ser en el marc d’aquesta comissió que es va establir un sistema rotatiu que ha deixat fora Port-bo perquè, segons va explicar l’Ajuntament de Palafrugell en un comunicat en el seu moment, la formació «ja no conserva cap dels seus membres històrics», com ja havia passat temps enrere amb Peix Fregit.

El torn de Sílvia Pérez Cruz

L’emblemàtic escenari de la platja del Port Bo viurà encara una nit més de música aquest diumenge amb la cloenda del festival Ítaca, protagonitzada per la palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz.

El 7 de juliol de l’any 2013 la cantant va inaugurar l’escenari més icònic del certamen, que aprofita la infraestructura instal·lada per la cantada, amb la Costa Brava com a teló de fons. També un 7 de juliol, però onze anys més tard i plenament consolidada com un dels grans exponents de l’escena musical del país, Pérez Cruz hi torna.

Acompanyada per dos dels seus músics habituals, Bori Albero, al contrabaix, i Marta Roma, al violoncel, l’empordanesa presentarà el seu darrer àlbum, Toda la vida, un día, una reflexió sobre la vida i la mort, alhora que repassarà alguns dels temes més destacats del seu aclamat repertori.

L’actuació de Pérez Cruz serà el punt final de la dotzena edició de l’Ítaca, que des de la primavera ha ofert una quinzena d’actuacions a municipis d’arreu de l’Empordà, com l’Escala, Gualta, Corçà, l’Estartit i la Pera, amb un cartell que ha anat de les petites places on va començar el certamen, amb actuacions d’artistes com Maria Jaume o Clara Peya, i cites tan massives com l’Ítaca Sant Joan, que va fer el ple en les dues jornades a la platja de l’Estartit. Segons les dades de l’organització, 10.000 persones van van omplir al recinte dels concerts, i 15.000 més van gaudir de revetlla popular a l’exterior.