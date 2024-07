Torroella de Montgrí perfora un nou pou d'aigua potable per millorar l'abastament al nucli urbà i a l'Estartit

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) ha perforat un nou pou d'aigua potable per millorar l'abastament al nucli urbà i a l'Estartit. Entrarà en servei a mitjans de juliol i en substituirà un del 1988, que ha disminuït el rendiment en els darrers anys. Tot i que s'hi van fer treballs de millora i es va reentubar la canonada, l'alcalde, Jordi Colomí, explica que aquest pou ha perdut capacitat i que calia "trobar una solució per compensar la pèrdua i donar més seguretat a l'abastament municipal". Ara, després de perforar el nou pou, els operaris instal·laran la bomba que xuclarà l'aigua del seu interior i connectaran la canonada que en sortirà amb la xarxa de distribució. L'obra s'ha fet per emergència arran de la sequera.

Segons informa el consistori, el nou pou millorarà la capacitat d'abastament d'aigua potable a Torroella de Montgrí i a l'Estartit. Actualment, el municipi es proveeix a través de dos pous situats a Canet de la Tallada (Canet 1 i Canet 2) i dos altres que es troben a Gualta (un dels quals, gestionat a través del Consorci d'Aigües Costa Brava).

El nou pou, batejat com a Canet 3, substituirà precisament el Canet 1. Es va perforar l'any 1988 i aleshores s'hi va instal·lar una canonada de ferro de 600 mm de diàmetre. Però en els darrers anys, aquest pou ha disminuït el seu rendiment. I tot i que s'hi han fet millores, la pèrdua no s'ha aconseguit revertir.

L'Ajuntament explica que ara fa set anys, al 2017, es va substituir la canonada del pou Canet 1 per una altra de 500 mm de diàmetre, perquè es va detectar que la reixa d'aspiració estava deteriorada. I que sense anar més lluny, l'any passat s'hi van fer treballs de neteja.

Tot i això, segons concreta l'alcalde de Torroella, "la disminució de la seva capacitat ha motivat la necessitat de trobar una solució per compensar la pèrdua i donar major seguretat i autonomia a l'abastament municipal". Per això, el municipi ha tirat endavant la perforació d'aquest nou pou.

Les obres, coordinades pel servei municipal Montgrí Aigua, van començar el 25 de juny. L'Ajuntament de Torroella explica que el nou pou "s'està construint per emergència arran de l'estat de sequera" i que s'espera poder-lo connectar del tot a la xarxa la setmana del 15 de juliol.

Durant aquestes dues setmanes, els operaris ja han acabat de perforar el pou fins a trobar aigua. Ara, en els propers dies, s'instal·larà la bomba i el muntant a l'interior del pou i es connectarà amb la canonada d'impulsió existent. També es farà arribar el cablejat a la instal·lació i se'n farà l'aforament (per determinar quin és el cabal que pot aportar a la xarxa d'aigua potable). Més endavant, un cop ja estigui en servei, se'n condicionarà l'entorn.