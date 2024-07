Enxampen 'in fraganti' un lladre multireincident que va entrar a robar a tres domicilis de Foixà

Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre multireincident de 33 anys que va entrar a robar tres vegades en un mateix matí a Foixà (Baix Empordà). Els fets van passar el dimarts 2 de juliol quan diversos veïns van alertar que un home havia entrat a dues cases del poble d'on se'n va emportar diverses joies i havia intentat fer el mateix en una altra sense aconseguir-ho. A més, els propietaris d'un dels immobles van sentir fressa en una de les habitacions i en inspeccionar-la van veure que algú havia remenat els calaixos. Va ser aleshores quan les víctimes van trobar-se el sospitós amagat. L'home va amenaçar els inquilins amb un tornavís i va fugir corrent amb tot el material que s'havia emportat dels llocs on havia robat.

Però durant l'escapada l'home va perdre la seva documentació, fet que va permetre que la policia l'identifiqués ràpidament. A més, un treballador que havia anat a ajudar les víctimes va poder estirar-li la bossa quan marxava i va recuperar els objectes que s'havia emportat de la darrera casa on va entrar. De seguida els Mossos van muntar un dispositiu per intentar enxampar el lladre i poca estona més tard el van trobar amagat en una zona boscosa de Foixà, a prop d'un espai on hi ha diversos masos. Quan el van escorcollar, els agents van trobar-li els objectes que s'havia emportat d'un dels domicilis on havia robat i que ocultava en diversos llocs del cos. Entre aquests objectes es van trobar dos rellotges, una bossa de roba, una cartera de pell o una màquina de tallar el cabell.

El detingut és un home que ja ha estat a la presó per fets similars. De fet, feia just unes setmanes que havia sortit del centre penitenciari. Malgrat tot, el de Foixà no era el primer robatori que cometia després de tornar a estar en llibertat. Poques setmanes abans havien detingut també a Fonteta (Baix Empordà) per intentar entrar a robar en altres cases.

Un cop arrestat, l'home va passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà per dos delictes de robatori amb força, un d'ells en grau de temptativa, ja que en una casa no va arribar a entrar, i un altre de robatori amb intimidació i amenaces. El sospitós va quedar en llibertat.

"Neguit" al poble

Precisament el fet d'haver quedat en llibertat "preocupa" l'Ajuntament de Foixà, ja que aquesta no és la primera vegada que els entren a robar en pocs mesos. L'alcalde, Josep Oliveras, reconeix que hi ha "neguit" perquè ja han vist com es produïen fets similars en un poble "que està molt disseminat".

Cal tenir en compte que Foixà compta amb tres nuclis, el més urbà on hi ha l'Ajuntament i el dispensari i que és on es van produir els fets la setmana passada i dos més, Sant Llorenç i la Sala, que estan més allunyats i on hi ha diversos masos, molts d'ells de pagesos.

Oliveras ha explicat que tenen "contacte permanent amb els Mossos" per tal de poder fer front als robatoris. De fet, la col·laboració ciutadana de diversos veïns va ser "clau" per poder facilitar la feina a la policia per tal que concretés el dispositiu en una zona específica i enxampés l'autor dels fets.

Amb tot, des de l'Ajuntament recorden que els pobles que petits i disseminats sense policia local són "vulnerables contra els lladres multireincidents malgrat la bona feina que fan els Mossos".