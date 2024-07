El bus de les platges de Palafrugell rep 1500 usuaris en una setmana

El Bus30’ que uneix Palafrugell amb les platges de Llafranc i Calella de Palafrugell ha tancat la seva primera setmana de funcionament amb un total de 1.541 passatgers.

Després de l’èxit de les primeres xifres, l'Ajuntament remarca que aquest any no ha estat possible ampliar el servei a Tamariu, però l’objectiu és unir els tres nuclis de costa del municipi l’any vinent.

Al mateix temps, aquesta setmana, un any més, entra en funcionament el Julivia Bus, que reforçarà els seus horaris i el seu pas per Tamariu, amb l’objectiu de no deixar el nucli sense la possibilitat de connectar Tamariu i Palafrugell amb el transport urbà.

Segons ha informat l'ajuntament, durant aquesta primera setmana hi va haver dissabte la cantada d'Havaneres de Calella. Durant aquell dia es van fer 669 dels viatges.

Per l'Ajuntament, aquest èxit en els seus primers dies suposa una mitjana que supera les 100 persones diàries i la previsió de futur és que es pugui consolidar ràpidament gràcies a l’equilibri entre funcionalitat, preu i qualitat del servei.

El servei es va iniciar el passat dilluns dia 1 de juliol i s’allargarà fins al 31 d’agost.

Comença a les 7.30h del matí i s’allarga fins les 23.15h, connectant Palafrugell amb les platges de Calella i Llafranc.

És un servei que té una freqüència de cada 30 minuts, sent un bus ràpid amb una parada a la Rotonda de la plaça d’Europa i una altra al carrer Barris i Buixó 33, davant dels Ametllers. El recorregut finalitza al final de l’autovia del Mar, a la parada de bus ubicada a la plaça Doctor Trueta, entre Calella i Llafranc.

Aquest servei, pensat tant per a visitants com residents, s’ofereix amb l’objectiu de descongestionar de trànsit aquestes platges i rebaixar els problemes d’aparcament i perquè la gent es pugui desplaçar de manera còmode i fàcil entre aquests nuclis.

Segons el regidor de mobilitat i alcalde del municipi, Juli Fernández, “ aquestes xifres reforcen la idea que teníem de la necessitat de millorar la mobilitat a la zona de la costa i donar el suport d’un transport alternatiu que sigui àgil i fàcil no només pels visitants sinó també per la gent que treballa o resideix al municipi·" i ha afegit que "es tracta de facilitar a la gent la connexió entre Palafrugell i Calella de Palafrugell i Llafranc sense la necessitat d’agafar el vehicle privat".

També està pensat per a les persones que treballen durant la temporada als nuclis, o bé els visitnats durant la tmeporda turística. ixò també està pensat per a totes aquelles persones que treballen durant la temporada als nuclis, així com aquella gent que ens visita durant la temporada turística.