SOS Costa Brava denuncia que moltes embarcacions d'esbarjo fondegen en zones dedicades a banyistes a la zona de Cap Roig

SOS Costa Brava denuncia que al litoral gironí hi ha moltes embarcacions d'esbarjo que fondegen en zones dedicades als banyistes, especialment a la zona de Cap Roig a Calella de Palafrugell. L'entitat alerta que en certes cales on està delimitat i senyalitzat l'espai per a usuaris de la platja hi ha embarcacions "amb el perill que això suposa". A més, també recorden que allà on no està senyalitzat, la normativa fixa que s'entén que no es pot fondejar a menys de 200 metres si són cales i 50 metres de la resta del litoral. Per això, des de SOS Costa Brava carrega contra la "deixadesa" per part de les administracions i reclama que posin més vigilància en aquest espai per garantir l'espai i la seguretat dels banyistes.

Des de l'entitat ecologista, destaquen que, malgrat que algunes embarcacions coneixen i respecten la normativa, "una gran majoria, ja sigui per ignorància o per incivisme" naveguen i fondegen en el marc de l’anomenada zona de bany que no està senyalitzada. SOS Costa Brava lamenta que hi ha cales que s'estan "convertint en un autèntic port" i alerten que aquesta actitud posa en risc la seguretat de les persones, així com dificultant el bany i desenvolupament d’activitats aquàtiques com el pàdel surf, el caiac, l'snorkel, el busseig o natació.

A banda d'incrementar la vigilància en aquestes cales de la Costa Brava, des de l'entitat també reclamen instal·lar boies de fondeig ecològiques darrere dels límits de les zones de bany. Finalment, SOS Costa Brava demana la col·laboració ciutadana per denunciar l'ocupació de les zones de bany per part de les embarcacions recreatives a motor i dels "actes incívics" que vegin. En aquest sentit, l'associació anima a la gent que fotografiï, gravi i ho denunciï al 112.

D'aquesta manera, l’entitat pretén animar a la ciutadania a "actuar activament a favor de la conservació i protecció de la franja litoral", que recorden que és un "espai de gran valor social però que es troba molt fragilitat a causa de la intensa activitat humana".