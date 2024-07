La 28a edició de la beca i ajut Xiquet Sabater atorga un total de 3.000 euros

L’Hotel Sant Roc (Calella de Palafrugell) ha acollit aquest migdia l’acte d’entrega de la Beca i de l’Ajut ‘Xiquet Sabater’, que atorga la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.

En la 28ª edició de la Beca Xiquet Sabater, els membres del tribunal han decidit atorgar 2.000€ a Emma Gallardo, que serviran per finançar part dels seus estudis de màster. Gallardo ha presentat davant el tribunal el seu projecte Present i futur de la destinació de Begur – Percepcions socials de l’estratègia turística, i destinarà el premi a finançar part del Màster en Direcció i Planificació del Turisme a la Universitat de Girona. La beca ha comptat amb la participació de dues candidates més: la Irma Gutiérrez que ha presentat el seu treball Entre Vinyes de l’Empordà, i la Valentina Voloceai amb el treball Plantejament i disseny d’una fira nàutica al Port Marina de Palamós.

A més, enguany també s’ha atorgat l’Ajut Xiquet Sabater, una beca de 500 euros destinada a estudiants de cicles formatius de grau superior de la família professional d’hosteleria i turisme. Laia Tàmara, estudiant del cicle de tècnic en cuina i gastronomia de l’INS Baix Empordà, ha presentat el seu projecte Matcha Brunch – L’essència del te matcha. D'altra banda, Sigrid Fontdecabra, estudiant del cicle superior de l’INS Escola d’Hosteleria i Turisme de Girona, ha presentat el projecte Events Dupla Sports.

El jurat encarregat d’escollir els guanyadors ha estat format per: Sra. Bàrbara Hallé, presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre i directora de l’Hotel Sant Roc de Calella de Palafrugell; Sr. Norbert Bes, director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona; Sr. Joan Plana, diputat i Vicepresident 2n del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Sr. Joaquim Majó, vicedegà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona; Sra. Gràcia Martínez, secretària de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona; Sr. Joan Manel Borromeo, director de l’INS Baix Empordà de Palafrugell i el Sr. Jordi Mias, director de l’Hotel Carlemany de Girona.

La gerent de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Judit Lloberol, ha actuat com a secretària.

Beca Xiquet Sabater

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre dota i convoca la Beca i l’Ajut Xiquet Sabater amb l’objectiu de millorar la formació dels professionals del sector com a màxima garantia per a la qualitat de l’oferta turística.

A més, aquesta convocatòria també vol ser un homenatge permanent a Francesc Sabater i Mécre “Xiquet”. President de l’entitat des de l’any 1977 fins al març del 1995, “Xiquet” Sabater va ser el millor propagandista de les excel·lències de la Costa Brava arreu del món. Però per sobre de tot, “Xiquet” va ser un amic per cadascun dels seus clients i un exemple per a tota la gent de l’hostaleria.