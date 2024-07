Rebaixa substancial de pena pel condemnat per cremar un pis amb els pares dins, a Calonge

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebaixat substancialment la pena de presó imposada per la secció tercera de l'Audiència de Girona per l'home que va calar foc al pis amb els pares dins, a Calonge. El tribunal l'ha condemnat a 2 anys i 10 mesos, mentre que l'Audiència va fixar la pena a 7 anys i mig de presó (més del que demanava la fiscalia) considerant que havia posat en risc vital als seus pares.

Els fets van tenir lloc el 15 de maig de 2022, i després que l'acusat calés foc a una cortina i llençols, sortosament les víctimes van poder sortir amb ajuda policial. El menjador del pis va quedar completament calcinat, així com el sostre. L'acusat ha estat en presó provisional des de llavors.

Després de recórrer contra la resolució de l'Audiència, la defensa, representada per l'advocat Benet Salellas ha vist avalada en gran part la seva tesi pel TSJC, que ha conclòs que no hi ha cap perícia feta que demostri el risc vital al·legat pel tribunal que haurien patit les víctimes. En primer lloc, diu, perquè només hi ha les fotos de com va quedar el pis de baix, però remarca que l'incendi no va afectar l'escala per on van poder fugir. Sosté que no es va haver de fer cap assistència mèdica per inhalació de fum. La presència policial que en aquell moment hi havia al pis (les víctimes estaven posant una denúncia per maltractaments contra el seu fill) va possibilitar que els Bombers arribessin ràpidament.

"Considerem que el fet que hi hagi foc no és equivalent a la consideració del delicte d'incendi en els termes que expressa la sentència d'instància", subratlla el TSJC, referint-se al delicte d'incendi amb risc per a la vida. Es necessita un perill concret per la vida que no es pot reconèixer i que tampoc desgrana la sentència, diu, i afegeix que "com que no hi ha cap pericial, diu que els bombers són els més experts".

Per altra banda, descarta aplicar cap atenuant al processat per alteració mental, com ja va rebutjar l'Audiència. En aquest sentit, la pena que li imposa està situada prop del màxim pel delicte pel qual se'l condemna, que és de danys per incendi. Com que l'acusat va estar en presó provisional, ja ha pogut sortir de la presó.