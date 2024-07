Platja d'Aro viurà una nova Cantada d'Havaneres amb Port Bo, Les Anxovetes i Arjau

La Cantada d’Havaneres i Cançons de Taverna de Platja d’Aro celebra el proper dissabte 13 de juliol a les 22.30 h a la Platja Gran (Cavall Bernat) la seva 41a edició amb Port Bo, Les Anxovetes i Arjau. L’accés és lliure i gratuït i s’ofereix servei de cadires sense numerar per al públic assistent, que també podrà adquirir el mocador commemoratiu de la vetllada i un got de cremat a 2 euros. Com a complement, a l’extrem nord del Passeig Marítim, a tocar de la zona de l’actuació, s’hi celebra el 16è Mercat d’Estiu (19-0.30 h) amb diverses parades de productes alimentaris i d’artesania.

Organitza la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró amb el suport institucional de la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Amb més de quatre dècades de celebració, la Cantada de Platja d’Aro es consolida com una de les més antigues, tradicionals i reconegudes de la Costa Brava. Al llarg de l’estiu es fan cinc cantades més, en format de proximitat, a diversos punts del municipi. També forma part del conjunt de propostes musicals d’estiu al municipi, entre les que destaquen la 27a edició del Festival Nits de Jazz a Platja d’Aro (www.nitsdejazz.com) amb set concerts gratuïts, cada divendres del 12 de juliol al 23 d’agost (23 h) també a Cavall Bernat.

Un cop més es repeteix la fórmula d’actuació dels grups, que pugen a l’escenari dues vegades, cantant quatre peces en cada part, un total de 24 cançons. El punt final és l’actuació conjunta de les tres formacions per interpretar els clàssics populars La Bella Lola i El Meu Avi. Les actuacions seran presentades per Francesc Sánchez Carcassés, comunicador i reconegut expert en el món de l’havanera que també n’és el coordinador musical. La Cantada, com és habitual es retransmet en directe per Televisió Costa Brava i per La Xarxa+.