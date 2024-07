Treballs de manteniment a camins rurals de la Bisbal d’Empordà

Aquests darrers dies s’han dut a terme treballs d’arranjament i manteniment de dos camins rurals de la Bisbal d’Empordà. S’han fet treballs d’anivellament del traçat a camins com el del Mas Petit, que passa per darrere el Convent, o al que va resseguint la mota del Daró fins a la Depuradora. "Alguns trams de les vies eren impracticables al pas de vehicles i requerien d’actuació municipal", expliquen des del consistori. Per aquest motiu, s’han tapat forats i s’han reforçat les vies amb terra. Precisament, en aquest segon camí s’ha esperat a l’acabament de les obres que es realitzaven a l’estació depuradora per arranjar-lo.

Properament, la brigada municipal preveu fer actuacions de desbrossament i neteja dels vorals, que alhora facilitaran la mobilitat i milloraran la visibilitat i la seguretat vial, tant a vehicles com a persones. «Som conscients del mal estat de la majoria de camins per anys de manca d’un manteniment que ha de ser constant i programat. Entenc la impaciència i les demandes dels ciutadans, però no podem actuar a per tot i al mateix moment, ho anem fent de manera programada, prioritzant els més transitats i els de pitjor estat, i compatibilitzant les feines que pot fer la brigada amb els suports d’empreses externes quan les actuacions siguin més importants», assegura el regidor de Via Pública de l’Ajuntament, Xavier Dilmé.