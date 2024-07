El sociosanitari de Palamós posa en pràctica una nova tècnica multisensorial

Des d’aquest any, el sociosanitari Palamós Gent Gran, dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) incorpora la teràpia d’estimulació multisensorial als pacients i residents amb deteriorament cognitiu que permet un major benestar i integració al dia a dia d’aquestes persones al centre.

En el marc de l’atenció centrada en la persona, les teràpies innovadores es presenten com a eines crucials per millorar la qualitat de vida. Per aquest motiu, Palamós Gent Gran intenta introduir cada any noves activitats com és el cas de la teràpia assistida amb gossos o la musicoteràpia personalitzada.

Tot i així, les persones afectades amb deteriorament cognitiu presenten algunes dificultats com poden ser el cansament, l’apatia, la poca atenció o sensació d’agitació i nerviosisme que fa més difícil el seguiment de les diferents activitats proposades en el dia a dia del centre.

L’estimulació multisensorial que ofereix aquest nou equip permet estimular els cinc sentits gràcies a l’àmplia varietat de funcions com són l’aromateràpia, els sons o música específica, els fils de fibra òptica, les columnes d’aigua de colors amb bombolles, els objectes amb textures per a estimulació tàctil manipulables o el projector d’imatges o colors.

S’ha adquirit un equip mòbil que permet desplaçar-se tant a la sala comuna i realitzar la teràpia de forma grupal o desplaçar-se fins i tot a les habitacions o sales tancades on es realitza de forma individual. La varietat d’estímuls permet també atendre per les preferències individuals, ja que l’equip disposa d’una connexió USB on s’hi poden carregar imatges o fotografies del pacient i música preferida del pacient o resident.