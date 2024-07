SOS Costa Brava denuncia que han arrencat les balises de la cala Vedell de Mont-ras per segona vegada

SOS Costa Brava denuncia que s'ha arrencat per segona vegada aquest estiu les balises de la cala Vedell de Mont-ras. L'entitat carrega contra les embarcacions que van a aquesta cala a fondejar i treuen aquestes balises que serveixen per delimitar la zona de bany, on no poden entrar les embarcacions. A més, assenyalen que a la cala del Crit també s'han trobat amb aquestes conductes i exigeixen a l'Ajuntament de Mont-ras que posi més vigilància. En aquest sentit, SOS Costa Brava recorda que es tracta d'una zona "idònia" per fer snorkel, banyar-se i gaudir de l'entorn i lamenta que s'hagi convertit en habitual que es treguin les balises que delimiten la zona.

Tot plegat fa que les embarcacions fondegin a tocar de la línia de la costa i no permetin que els banyistes tinguin la seva zona. L'entitat assenyala que més enllà de establir una zona per a banyistes, abalisar una cala també serveix per protegir el fons marí, especialment en aquesta zona del litoral on s'hi poden trobar moltes praderies de posidònia.

En un comunicat, SOS Costa Brava lamenta que sigui "l'activisme ciutadà i de tant en tant alguna administració sensible amb el medi ambient", els únics que aconsegueixin petites millores per al medi natural per tal que les persones puguin gaudir-lo com cal, amb seguretat i sense molèsties constants. La federació assenyala que l'Espai Natural Castell-Cap Roig, a banda de l'economia blava, "té uns immensos valors naturals que en cap cas s'estan salvaguardant".

També considera "intolerable" que enmig de la "pitjor crisi climàtica i de biodiversitat" aquest espai encara no disposi dels recursos humans i econòmics necessaris per a garantir-ne la preservació. A més, carreguen contra els ajuntaments de Palamós, Mont-ras i Palafrugell perquè no hi ha una normativa comuna a l'hora de preservar els espais naturals com són les cales del litoral del Baix Empordà i que a l'estiu es converteixen en un espai habitual pels turistes.