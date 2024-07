Palafrugell posa a disposició dels veïns cinc refugis climàtics i tretze zones d'ombra

L'Ajuntament de Palafrugell disposa de cinc refugis climàtics i tretze zones d'ombra a l'aire lliures.

Els refugis són: el Museu del Suro de Catalunya (c/ Begur, 15) amb horari de dilluns a dissabte de 10 a 2 del migdia i de 5 de la tarda a les 8 del vespre, i els diumenges de 10 a 2 del migdia. La cafeteria de la residència Palafrugell Gent Gran (c/ de Josep Bonay i Vidal Mestre, 15), oberta de dilluns a divendres de les 9 del matí a 4 de la tarda i els caps de setmana i festius des de les 9 fins a 2/4 de 4 de la tarda. La Biblioteca Municipal (c/ de Sant Martí, 18), en horari de dilluns a dissabte de 10 a 2/4 de 2 del migdia i de dilluns a divendres de 2/4 de 5 a les 8 del vespre. El Centre Municipal d’Educació Núria Rivas Mascarós (c/ del Bruguerol,12), amb un horari de 9 del matí a 1 del migdia. I el local del Consell de la Gent Gran (plaça Onze de Setembre, 11) per les tardes, en concret des de les 4 de la tarda fins les 8 del vespre.

La mesura destinada als col·lectius vulnerables i té com objectiu evitar cops de calor i problemàtiques entre la població provocades per la intensa calor i els efectes sobre la salut de les altes temperatures.

Zones d’ombra

Tots aquests espais disposen d’un bon índex de qualitat de les zones verdes i grau de resiliència al canvi climàtic:

Jardins de Can Bech (davant de l'Ajuntament)

Plaça Joan Corominas (al costat del CAP)

Plaça de Gertrudis Roldós (Molí de Vent)

Plaça d'Antonio Miguel Ramírez (al costat del Jutjat de Pau)

Zona verda al final de l'av. del Mestre Josep Bonay i Vidal (al nord dels pisos dotacionals)

Espai de Teresa Burcet i espai de Salvador Espriu (a l'est dels pisos dotacionals)

Plaça de la Punxa (barri de la Punxa)

Plaça de Lluís Companys (Llofriu)

Parc d'Enric Prat de la Riba + Espai Tom Sharpe (Llafranc)

Plaça de la Miranda i els miradors del Camí de Ronda de Calella a Llafranc.

Parc de l'Atlàntic (Calella, Sant Roc)

Espai de Teresa de Calcuta (c/ de la Riera, 43, Tamariu)

Parc del Prat Xirlo (c/ Tenerife i Carrer Llebeig, Calella de Palafrugell)

L’índex de qualitat de les zones verdes i grau de resiliència al canvi climàtic es va establir per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell, en el marc del treball de camp per a la redacció del Pla del Verd i la Biodiversitat de Palafrugell. En aquest sentit, es van visitar totes les zones verdes del municipi i es van mesurar diferents variables a cada zona com el percentatge d’espècies autòctones i la presència d’arbres de diàmetre gran, entre d’altres. Les dades recollides d’aquests espais constaten que disposen de les condicions necessàries per ser identificats com a zones d’ombra.

D’altra banda, l’Ajuntament de Palafrugell recomana a la població seguir certes mesures de prevenció per evitar cops de calor:

Beure aigua encara que no es tingui set

Refrescar-se sovint

Evitar sortir al migdia quan fa més calor

Portar un barret o alguna peça que ens protegeixi del sol

A casa, tancar les persianes durant el dia i obrir les finestres a la nit

També es demana als usuaris de les platges (Llafranc, Tamariu i Calella de Palafrugell) que durant els períodes d’onada de calor s’eviti l’exposició al sol durant les hores de més intensitat i on el sol es troba en una posició més perpendicular. Al mateix temps, també és important hidratar-se bé i ingerir líquids, així com ajudar-se amb un para-sol o barrets.