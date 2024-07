Crema totalment una casa a Torroella i el foc causa afectacions a la del costat

Dues cases de Torroella de Montgrí han patit afectacions durant un incendi a primera hora del matí d'aquest dimecres.

Una d'elles és la que ha patit la pitjor part, ha quedat totalment afectada per les temperatures, la temperatura i el fum.

Tot ha començat cap a dos quarts de set del matí quan els Bombers han rebut l'avís per dirigir-se cap a la urbanització de la Torre Gran de Torroella i han activat cinc dotacions.

En arribar al carrer Osona s'han trobat una filera de cases adossades i com al jardí d'una d'elles hi havia flames i també a la casa del costat. Aquest és l'habitatge on els Bombers han hagut de destinar més recursos, ja que d'entrada el foc es desplaçava per la façana i afectava la primera de les dues plantes. Finalment, el foc s'ha escampat per la resta de la casa.

Tot i l'espectacularitat del foc, cap a un quart de vuit ja l'han pogut donar per apagat i han començat a ventilar l'habitatge. Mentrestant han anat extraient objectes cremats de l'interior i també han actuat a la casa del costat que també ha patit afectacions.

Segons el cos d'emergències, s'han hagut de precintar les dues cases i ha quedat a custòdia de l'arquitecte municipal que n'ha de valorar l'estat.

Pel que fa als dos inquilins de l'habitatge més afectat en el moment dels fets eren a dins, però n'han sortit il·lesos.

A banda dels Bombers, a l'atenció del servei també hi han participat la Policia Local de Torroella de Montgrí i el SEM.