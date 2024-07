Un cotxe bolca a la C-31 després d'encastar-se a una furgoneta de manteniment aturada al voral a Platja d'Aro

Un cotxe ha bolcat aquest migdia enmig de l'autovia de la C-31 a Platja d'Aro després d'encastar-se contra una furgoneta.

Els fets han ocorregut cap a les dotze del migdia a l'altura del quilòmetre 317 en sentit Girona. Per causes que es desconeixen, el cotxe ha xocat per encalç contra la furgoneta de manteniment de carreteres que estava aturada al voral.

El turisme ha bolcat de forma lateral i el conductor ha resultat ferit. També ho ha estat el de la furgoneta. Ambdós de caràcter lleu, segons el Servei Català de Trànsit.

Fins al punt del succés s'han desplaçat els Mossos d'Esquadra de Trànsit, el SEM i Bombers. Aquest accident ha generat retencions de fins a tres quilòmetres a la zona en sentit Girona.

Un dels ferits ha estat evacuat per una ambulància del SEM a l'hospital comarcal de Blanes.