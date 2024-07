El PP cita el seu regidor a Calonge per un suposat frau immobiliari

El PP de Girona ha citat el seu regidor a Calonge -i exsecretari general-, Alberto Mas, per tal «d’escoltar les seves explicacions» sobre un suposat cas de frau immobiliari proper als 500.000 euros. Els fets s’haurien portat a terme a Romania l’any 2008. L’Audiència Provincial de Barcelona ha obert judici oral i la Fiscalia demana cinc anys de presó, segons va avançar el diari digital Crónica Global. El president del PP a Girona, Jaume Veray, explica que ja han mantingut una reunió amb Mas i que «estan pendents de fer-ne un altre» per aclarir els fets, però que «parteixen de la presumpció d’innocència».

Mas explica que aquesta acusació de frau immobiliari perquè l’any 2007 va crear una immobiliària que buscava promoure un edifici d’habitatges a Bucarest, i per aconseguir-ho va buscar uns fons d’inversió a Espanya i Romania, però els diners no van ser retornats ni tampoc es van construir els habitatges. «L’any 2008 vam començar a construir l’edifici, però quan va començar la crisi vam tenir molts problemes. Una màfia immobiliària no ens va deixar treballar tranquils perquè no ens plagàvem a les maniobres que volien i es va empantanar el projecte, fins que finalment vam entrar en suspensió de pagaments», explica Alberto Mas.

A més, el regidor popular de Calonge assegura que el cas està prescrit: «És un tema que està prescrit, que va sortir malament, però sempre s’ha actuat amb transparència». «El meu cosí, que és qui ha presentat la demanda, va viure durant tot aquell període de temps a casa meva, a Romania», conclou l ’exsecretari popular.

Davant l’obertura del judici oral, grups de l’oposició de Calonge han demanat a l’alcalde, Jordi Soler, que aparti Mas de l’equip de govern. Però el batlle, de moment no té cap intenció de fer-los cas. Soler (Junts) recorda que «es tracta d’una causa que deriva d’uns fets que van succeir fa 15 anys, i que no tenen cap relació amb les tasques i competències que Albert Mas desenvolupa com a regidor i tinent d’alcalde».

ERC de Calonge insisteix que l’alcalde hauria de fer «una reestructuració temporal de les competències mentre s’investiga l’assumpte». A més, durant el darrer ple municipal la portaveu de SOM Calonge i Sant Antoni, Maria Creu va qualificar el regidor Mas «d’estar més brut que els carrers de Sant Antoni». «Váyase a la mierda», va respondre Alberto Mas, qui també la va acusar d’estar relacionada amb el cas Treball. Per aquest episodi, Maria Creu ha denunciat als jutjats de Girona el regidor Mas «per injúries en publicitat» i demana «que prenguin mesures a l’Ajuntament perquè que es protegeixi a la gent que estem a l’oposició, ja que això és constant», afirma Creu.