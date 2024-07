El regidor Josep Coll (PSC) renuncia al càrrec i marxa de l'equip de govern de Palamós

El regidor del PSC a l’Ajuntament de Palamós, Josep Coll, va renunciar al càrrec al darrer ple municipal. «La renúncia a un càrrec electe tan important, com és ser regidor del meu poble, sempre és per motius personals. En aquest cas, si per motius personals entenem el no sentir-te a gust de la manera que es treballa, no estar conforme amb criteris organitzatius de l’Ajuntament i no creure que ho portem de la millor manera, doncs sí, és cert. La renúncia és per motius personals, però creieu-me que també és per motius polítics», va explicar Josep Coll (PSC), fins aleshores l’encarregat de les àrees d’Esports i Recursos Humans.

Les al·legacions de Junts

No és el primer moment convuls que afronta l’Ajuntament de Palamós. Un equip de govern que va començar en minoria, amb els cinc regidors d’ERC i els tres del PSC, i que des del novembre passat compta amb el suport dels tres regidors de Junts. Però, la decisió dels juntaires de presentar el mes passat al·legacions al projecte del Passeig del Mar, un dels projectes més importants del mandat, va suposar que l’equip de govern trontollés i hi hagués un «procés de reflexió», com va explicar l’alcalde Lluís Puig, també durant el ple: «Hi ha un principi de continuïtat entre els tres grups. En els propers dies hi haurà una comunicació amb aquests termes i, per tant, tindran notícia d’aquest fet. En tot cas, agrair a tots tres grups que mentre hi ha hagut aquest procés de reflexió i de treball intern, s’ha continuat treballant des de totes les àrees.»

Aquesta complicada situació ha acabat sent el marc en què Josep Coll ha decidit marxar de l’Ajuntament de Palamós, tot i que no descarta tornar a la política: «Avui faig un pas que em pertoca i que crec que he de fer, a mi m’agrada el món de la política. M’ho passo bé amb el món de la política i, si tinc l’oportunitat, tornaré al món de la política», va sentenciar Coll. Per la seva banda, Pere Deulofeu, que va ocupar el quart lloc de la llista dels socialistes a les darreres eleccions, serà el seu substitut.

Durant el ple, l’alcalde Lluís Puig (ERC), M. Teresa Ferrés (Som-hi per Palamós i Sant Joan), Cristina Ruz (VOX) i Raquel Gallego (PSC) van voler agrair la feina feta pel regidor Coll durant aquests nou anys de servei. «De part dels companys de l’equip de Govern volem agrair el temps que has estat amb nosaltres, la teva feina, dedicació, sinceritat i el teu toc d’humor, que en moments ajudava a destensar moltes coses», va expressar el batlle.

D’altra banda, Gallego (PSC), a més d’agrair les tasques fetes per Coll, va destacar el fet «d’haver-lo intentat convèncer», tot i saber que «era complicat», perquè és una decisió molt pensada».