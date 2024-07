La Fundació Cousteau arrancarà passat l'estiu l'obra de la seu científica a l'Estartit

La Fundació Philippe Cousteau Unió dels Oceans té previst començar passat l’estiu arrancar el projecte per construir la seu científica a l’Estartit. Les negociacions entre els propietaris del solar on s’ubicarà, la Fundació Mascort, i l’antic llogater dels terrenys han suposat un retard d’un any. L’entesa entre les parts ha fet que es retiressin tots els elements que formaven part del negoci de restauració i oci que hi havia. Durant aquest temps, però, com consta a la memòria d’activitat, han treballat en els projectes.

De la seva banda, l’alcalde de Torroella, Jordi Colomí, explicava ahir que esperen reunir-se amb els promotors del projecte aquest estiu perquè «ha experimentat canvis» i «serà més ambiciós del que havien plantejat inicialment». «Volem tenir tota la informació per intentar que els tràmits necessaris no retardin aquesta iniciativa fruit de l’acord de dues fundacions», va afegir.

Quan la Fundació Philippe Cousteau Unió dels Oceans va presentar la seva iniciativa, va anunciar que el projecte suposaria una inversió de 4 milions d’euros per edificar 6000 metres quadrats.

Una imatge virtual del projecte. / Fundació Cousteau

«Actulament ja han desmuntat totes les atraccions dels terrenys, les van acabar de desmuntar a final d’abril, i ara ja ho tenim encarrilat per començar en acabar la temporda d’estiu durant la qual no es poden fer obres», explica el patró i director de planificació de l’entitat, Roger Figueras.

Constata que el retard no ha estat atribuïble a la Fundació que ha continuat treballant. A la memòria consten activitats que ha desenvolupat durant aquest temps amb la seu científica encara que no està inaugurada. Acords per a la seu, filmacions de documentals o estudis.

El projecte de la nova seu s’ubicarà a l’entrada de l’Estartit, en una finca on hi ha hagut durant dècades els Jocs, un parc lúdic que comptava amb diferents atraccions.

Les tres parts, la Fundació Philippe Cousteau, la Fundació Mascort i l’Ajuntament de Torroella van presentar al febrer de l’any passat la seu mundial amb l’objectiu de reintroduir espècies en perill d’extinció i també amb la previsió que aculli l’Institut d’Estudis del mar per formar submarinistes i treballadors del sector.

La Fundació porta el llegat d’un dels màxims divulgadors científics del segle XX, Philippe Cousteua -fill de Jacques Cousteau.

Segons el projecte inicial, la nova seu contemplava ubicar dos laboratoris amb diversos tancs d’aigua de mar (amb capacitats d’entre 1700 i 31.000 litres). Aquí és on es portarien a terme les tasques per a la reproducció d’espècies en perill d’extinció. Durant la presentació es va parlar de la foca monjo com un dels primers projectes. També s’hi ubicarà l’Institut de Ciències del Mar on s’impartiran cursos i diversos espais com una biblioteca amb fons documental, un restaurant temàtic, un auditori, un laboratori de biologia marina i un de control d’aigües per monitorar la contaminació en temps real.

Les obres es farien en dues fases. La primera inauguració havia de ser aquest mes de juliol i el projecte havia d’acabar el 2025. S’espera complir els terminis, però a partir de la data en què es comencin les obres.

L’acord al qual van arribar contempla que es pugui fer ús de l’auditori Espai Ter i del cinema Montgrí, dos equipaments que interessen molt als promotors del projecte.

La Fundació Mascort cedeix l’espai a la Fundació Cousteau per un termini de 25 a 30 anys amb opció a compra.