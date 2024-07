Un ciutadà rescata una dona de 74 anys de l'aigua a Platja d'Aro que patia un atac de cor

Un ciutadà ha rescatat aquest matí una dona de 74 anys de l'aigua a la platja gran de Platja d'Aro que patia un atac de cor.

Aquesta pels volts de dos quarts d'onze s'estava banyant a l'aigua quan el ciutadà ha vist que tenia algun problema i que de cop quedava submergida i de bocaterrosa. No ha dubtat a entrar al mar i l'ha portada fins a la sorra.

D'entrada, una infermera que hi havia ha vist que patia una aturada cardiorespiratòria i ha començat a fer-li les maniobres de reanimació (RCP). Arran dels fets, els socorristes de Proactiva s'han unit a la feina i han seguit fent també aquestes maniobres per atendre la víctima. Al mateix temps ja s'havia alertat el 112 i s'han activat el SEM amb helicòpter i una ambulància així com la Policia Local de Castell-Platja d'Aro.

La Policia Local ha col·laborat amb el SEM per facilitar l'aterratge de l'helicòpter a la platja gran i l'atenció a la dona.

Els sanitaris han seguit fent-li la reanimació i finalment han intubat a la víctima un cop l'han pogut estabilitzar i finalment, han optat per traslladar-la a l'hospital Josep Trueta de Girona en l'ambulància. D'entrada no perillaria la seva vida,.