Vídeo | Un incendi forestal empès pel vent afecta la zona d'Esclanyà a Begur

Els Bombers treballen en un incendi forestal que avança empès pel vent a la zona d'Esclanyà, a Begur.

El foc s'ha declarat cap a dos quarts de sis de la tarda i s'han activat 19 dotacions, 15 d'elles terrestres i quatre d'aèries.

A la zona hi bufa garbí i a això cal sumar-hi que avui és el dia de temperatures més elevades de l'estiu.

L'incendi ha començat a prop del Camí Vell de Regencós i els Bombers estan treballant per estabilitzar-lo en els diversos flancs.

El que ha agafat massa forestal és el dret, indiquen des del cos d'emergències i l'estan prioritzant.

La columna de fum d'aquest foc es pot veure des de diversos punts del municipi i dels pobles veïns com Palafrugell.

Des de Protecció Civil de Begur es demana evitar la zona per facilitar les tasques d'extinció i per no entorpir el trànsit de vehicles d'emergències.