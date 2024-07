ERC, PSC i Junts a Palamós ratifiquen l'acord de govern després de pactar la reforma del passeig

ERC, PSC i JxC a Palamós ratifiquen l'acord de govern signat el passat novembre després que a mitjans de juny, les dues primeres formacions es plantegessin el trencament. Les al·legacions presentades per Junts a la reforma del passeig van fer trontollar el pacte. Els tres grups s'han posat d'acord en el referent a la reforma del passeig tenint en compte els criteris de les tres formacions, millorant la proposta inicial i garantint l'obra.

Segons les tres formacions, en les darreres setmanes han treballat per establir les bases que han de permetre enfortir l'acord amb l’objectiu de cercar la màxima estabilitat política que garanteixi la governabilitat per a poder impulsar tots aquells reptes de present i futur per a Palamós i Sant Joan, i fer-ho amb transparència, confiança i responsabilitat.

S'ha treballat prioritzant com a referent el reforç de la comunicació, prioritzant un contacte constant que faciliti la informació global de l’activitat municipal i permeti el consens de tots els regidors i totes les regidores integrants d’aquestes tres formacions polítiques, en la realització dels eixos principals de govern.

"Aquest treball, mitjançant el qual es reforça el contacte, la comunicació i el diàleg, ha possibilitat l’entesa en el projecte de reforma del passeig del Mar, on s’aplicaran aquells criteris polítics de les formacions al govern, que milloren la proposta inicial i que garanteixen la realització d’aquesta obra, la qual permetrà la millora de l’emblemàtic passeig palamosí" han informat.

I amb el mateix criteri els tres grups al govern municipal "ja han establert el calendari de reunions per a abordar altres temes d’interès municipal com el de la construcció del nou hospital comarcal de Palamós, o el nou contracte per al servei de recollida de residus i neteja viària".