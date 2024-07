Extingit l'incendi forestal declarat dissabte a Begur

Els Bombers han donat per extingit l'incendi forestal que es va declarar dissabte a Begur. El foc es va declarar a prop del Camí Vell de Regencós cap a dos quarts de sis de la tarda i un dels flancs va agafar massa forestal del nucli d'Esclanyà. Es van mobilitzar una vintena de dotacions tant terrestres com aèries i els efectius van aconseguir que el mateix dia, cap a dos quarts de nou del vespre, ja el van poder donar per controlat.

Tot i això, des d'aquell moment i fins aquest dilluns hi han mantingut un dispositiu amb diverses dotacions per acabar de revisar que no revifés per la tramuntana i acabar de rematar els punts calents.

Aquest dilluns cap a un quart de deu l'han donat per extingit i han desmuntat les línies d'aigua. Tot i això, hi mantenen dues dotacions per precaució amb efectius de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) amb eines manuals.

Aquest incendi de Begur va generar molta expectació a la zona arran de la gran columna de fum que empenyia el vent i que es podia veure des de diversos punts. Segons les dades provisionals dels Agents Rurals, el foc va afectar una superfície aproximada d'unes 3,93 hectàrees.

Perill d'incendi a l'Alt Empordà

Els Agents Rurals han publicat avui un nou Pla Alfa que mostra que l'Alt i el Baix Empordà encara es troben en perill per risc d'incendi. En el cas del Baix Empordà el pla Alfa és a nivell 1 i en l'Alt, al 2. Això fa que calgui anar com sempre amb precaució al medi natural i en aquestes zones encara més per la situació.