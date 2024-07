Detenen un jove que saltava pels patis de les cases per entrar-hi a robar a la Bisbal d'Empordà

La Policia Local de la Bisbal d'Empordà ha detingut un jove de 21 anys mentre anava saltant pels patis de les cases per entrar-hi a robar. Un veí va trucar la policia a les tres de la matinada per alertar-los i els agents van enxampar el jove mentre intentava fugir. La policia l'havia interceptat un dia abans mentre intentava ocupar un habitatge i el mateix dia quan portava objectes que haurien estat robats. Ara, els agents han detingut l'home, que té cinc antecedents policials, per un presumpte de delicte de robatori amb força i també s'han obert diligències judicials per l'intent d'ocupació. Minuts abans, la Policia Local de la Bisbal va entregar als Mossos d'Esquadra un altre home amb una ordre de detenció vigent des del 2021.

En aquesta ocasió, una patrulla va enxampar-lo sortint d'un local del municipi mentre fumava un porro. A l'hora d'identificar-lo, aquest no portava cap document i per això el van traslladar a les dependències dels Mossos d'Esquadra. Un cop allà van veure que l'home, de 22 anys, tenia tres antecedents policials i una ordre de detenció emesa el 2021. La Policia Local el va denunciar per una infracció de la llei de seguretat ciutadana per consumir substàncies estupefaents a la via pública.