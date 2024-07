Detingut un lladre reincident per dos robatoris a plena llum del dia a Platja d'Aro

La Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró ha detingut un home com a autor de dos robatoris amb violència que van tenir lloc a plena llum del dia.

El primer dels fets es va produir el 19 de juliol a les 14:50 hores, quan una dona d’avançada edat va patir un robatori d’una cadena d’or al carrer Josep Maria Terridas de Platja d'Aro. El lladre va estirar-li una cadena d'or que duia al coll mentre mentre esperava que la seva filla la recollís en cotxe. Desprès la va empentar fent-la caure. Tant la víctima com la seva filla van poder aportar una mínima descripció de l’autor dels fets que va permetre a la policia local i als Mossos d’Esquadra iniciar la recerca d’aquest.

El segon dels robatoris es va produir a l’endemà a les 14:30 hores a l’Avinguda Mediterrània quan un home amb les mateixes característiques es va acostar a una dona per darrera i li va estirar la bossa de mà que portava.

El 21 de juliol la policia local va rebre un avís dels Mossos de Sant Feliu de Guíxols, que l’autor dels fets havia estat reconegut fotogràficament per una de les víctimes, tractant-se d’un delinqüent habitual i conegut per ambdues policies.

Un cop la policia local va rebre aquesta informació, es va fer recerca de l’home i el va poder localitzar, minuts més tard, a l’exterior d’un establiment de Platja d’Aro.

L’home, de 29 anys, va ser detingut per un delicte de robatori amb violència. Es dona la circumstància que el detingut acumula diferents antecedents per delictes de la mateixa naturalesa i, recentment, havia estat desnonat d’un pis que ocupava il·legalment. També se l’havia detingut el passat 6 de juliol com a autor d’un robatori violent a l’exterior d’una discoteca.