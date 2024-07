Arresten un maltractador amb ordre d'allunyament de la seva exparella en una discoteca de Platja d'Aro

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut un presumpte maltractador que comptava amb una ordre d'allunyament de la seva exparella.

El cas es remunta cap a les tres de la matinada del diumenge 21 de juliol quan la Policia Local va rebre la trucada dels vigilants de seguretat d'una discoteca que els informaven que una noia de 28 anys els havia anat a trobar per dir-los que a dins del local hi havia la seva exparella. Aquest té una ordre d'allunyament de 500 metres de l'exparella per violència de gènere i que segons va dir la jove als vigilants, aquest no parava de mirar-la de forma intimidatòria i no marxava del local.

Arran dels fets, la Policia Local es va presentar a la zona en rebre l'avís i els vigilants van portar el jove de 26 anys a fora del local. Aquest va ser identificat i detingut per trencar l'ordre d'allunyament. Es dona el cas que l'home és una persona violenta i compta amb diversos antecedents policials per delictes contra les persones. Precisament, disposa de diversos antecedents relacionats amb la violència masclista i amb altres víctimes.

Un cop la Policia Local va tancar les diligències, el detingut va ser traspassat als Mossos d'Esquadra per passar a disposició del jutge.

Aquesta detenció és una mostra del conveni que té el cos policial amb els locals de l'oci nocturn del municipi. Fa un any el cos policial es va adherir al protocol contra les violències sexuals i la violència masclista en el sector de l'oci nocturn del departament d'Interior. Aquest va suposar una formació específica als locals i els seus professionals, indiquen fonts policials.