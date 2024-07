Calonge licita el nou servei de recollida de residus i neteja per nou anys i 56 milions d'euros

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni han aprovat la contractació del nou servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i de platges i gestió de la deixalleria municipal. Amb un valor estimat del contracte de 56.115.805,38 € durant nou anys, es tracta de la licitació més important aprovada mai pel consistori.

La regidora de Medi Ambient, Lídia Sánchez, jha manifestat que "hem treballat de valent per tal d'aconseguir un servei ben dimensionat i que doni resposta a les necessitats del nostre municipi. Hem escoltat totes les opinions i suggeriments, i s'han incorporat totes les propostes que els tècnics consideraven que eren viables per assolir un servei de qualitat".

Des del govern han posat de manifest que el servei que es posa a licitació ha de permetre millores substancials quant a neteja viària, recollida porta a porta domèstica, zones de contenidors, recollida comercial i recollida de poda. Tot això, amb quatre grans objectius: recollir els residus de forma eficient per tal de reduir les emissions de CO 2 ; dotar els espais públics transitables i les zones de bany de les condicions d'higiene, salubritat i seguretat òptimes; disposar d'un servei de deixalleria àgil, funcional i eficaç; i optimitzar la base de dades que permeti generar informació objectiva i de qualitat sobre el control i la gestió del servei.

Pel que fa a la neteja, destaquen l'increment en dos peons de neteja viària manual, juntament amb l'ampliació de la jornada laboral per poder cobrir els set dies de la setmana; la incorporació de dues brigades d'emergència durant l'any per cobrir tardes i emergències; l'augment d'una escombradora a jornada complerta durant tot l'any, la incorporació d'un peó amb bufador per fer escombrat mixt, així com el reforç de l'escombrat mecànic. També millora la neteja de les platges, més eficient mediambientalment, amb especial cura de la salubritat dels usuaris de les platges.

Creix un 67% el porta a porta

En matèria de recollida porta a porta s'incorporen la urbanització Mas Pere i les zones d'Es Monestrí i Torre Colomina. D'aquesta manera el servei creix fins al 67% del municipi. També es canvien tots els cubells per uns de nous. A part, també es canvien tots els contenidors de carrer.

Es dona un canvi important en la recollida comercial: cada comerç disposarà de dues opcions de recollida que tindran un rang horari de matins, tardes o vespres. Fins al moment només existia una única opció.

Pel que fa a recollida de poda es doblen els dies de servei, que passen de tres a sis, i s'utilitzarà un vehicle exclusiu per aquesta finalitat.

Les modificacions comporten la contractació de fins a dotze persones més respecte al servei actual.