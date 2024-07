Torroella s'adhereix al Pla Comarcal per garantir atenció psicològica a víctimes de violència de gènere

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí s'ha adherit al Pla de Serveis Comarcals per garantir i millorar l'atenció psicològica a les víctimes de violència de gènere. Durant el 2023, es van atendre 54 casos: 8 d'abús sexual infantil, 4 d'abús sexual adult i 36 menors en nucli familiar amb violència masclista.

El Pla de serveis, d'assistència i cooperació als municipis del Baix Empordà suposa mantenir l'atenció psicològica a 35 hores setmanals. D'aquesta manera, diu l'Ajuntament, es vol assegurar una atenció psicològica adequada a les víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles. El primer conveni de col·laboració es va signar el 2017 i es va renovar el 2023.

La regidora de Serveis Socials, Anna Bonada, ha destacat que "es tracta simplement d'adherir-nos al pla de serveis per garantir el suport psicològic, que oferim cinc dies a la setmana" i ha afegit que "és crucial per al treball diari en equip que es realitza des de l'àrea per tal de donar el millor servei a les víctimes de violència de gènere".

A més, Anna Bonada ha anunciat que pròximament es farà una adhesió similar per a l'atenció a les persones nouvingudes, reafirmant el compromís de l'Ajuntament amb la inclusió i el suport a tots els ciutadans del municipi.

Des de l’Àrea de Serveis Socials es presta, durant tot l’any, un servei d’atenció a les dones en situació de violència masclista. L’equip d’atenció el formen les tècniques d’atenció social bàsica: treballadora social i educadores socials que fan la primera acollida i la intervenció social, acompanyament i orientació a recursos, entre ells la sol·licitud i seguiment del servei Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere (TAMVG) i la derivació al suport psicològic a l’Àrea d’Atenció a Famílies del Consell Comarcal del Baix Empordà.