Palamós crea una gran «botiga vora el mar»

«Palamós, la botiga vora el mar» és la nova campanya que ha engegat l’Ajuntament de Palamós per donar a conèixer i dinamitzar els establiments comercials. La iniciativa inclou diverses accions per promoure el comerç local com la creació d’un espai web, la difusió d’un espot publicitari o un reforç en la publicitat. També es té en compte el turisme de creuer plantejant accions per atraure els turistes a comprar.

La campanya l’ha posat en marxa l’Àrea de Promoció Econòmica per posicionar l’eix comercial com a un pol d’atracció per a residents i visitants. Els comerços que participen en aquesta iniciativa s’identifiquen amb un distintiu que ahir es va començar a lliurar entre els establiments, de manera que s’identifiquen com a comerços d’una vila marinera.

La campanya inclou una forta presència publicitària a l'eix comercial per tal de maximitzar l'impacte i la visibilitat de la iniciativa. L'acte de llançament va ser encapçalat pel regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica, Turisme, Comerç i Mercats, Antoni Bachiller, acompanyat de la presidenta de l’entitat comercial local Fecotur, Carmina Ontiveros, que van donar el tret de sortida a la campanya amb la col·locació de distintius als comerços participants.

El regidor i la presidenta van destacar la importància d'aquesta iniciativa per reforçar la identitat comercial de Palamós, mostrar la diversitat i qualitat dels establiments locals i aprofitar l'oportunitat que ofereixen els creueristes per donar a conèixer una oferta comercial única.

El nom uneix el comerç amb la situació de prop del mar i de vila marinera per posar en valor l’encant de carrers comercials de la ciutat, plens de colors, productes i gastronomia singulars, i convertir-los en un referent.

Des del govern local assenyalen que es tracta d’un projecte «ambiciós», que busca situar «el comerç local al centre de l’atractiu de Palamós i reforçar la seva identitat única». Per aquest motiu, es volen treballar aspectes com la renovació del mobiliari urbà, els tendals o els elements exteriors dels establiments.

De la mateixa manera, s’ha creat un lloc web, www.botiguesvoraelmar.cat, on s’ofereix un directori complet de botigues, serveis i establiments gastronòmics, així com mapes per facilitar la localització dels comerços. A més, el web inclourà en breu un espot corporatiu que transmet l’essència de la campanya i un programa d’activitats per dinamitzar l’eix comercial.

Rutes de compres

De cara als creueristes, en el marc de la campanya, s'han dissenyat accions com ara la distribució de material promocional i l'organització de rutes de compres. La campanya es difondrà a través d'un espot en una campanya a les xarxes socials i mitjans de comunicació locals i regionals, i la col·locació de distintius als comerços adherits. A l’eix comercial s’han instal·lat cartells als carrers, lones de benvinguda al carrer Major i els distintius a les botigues per crear ambient festiu i atractiu.