El PSC gironí tanca el curs amb una trobada a Palamós

Els socialistes van tancar ahir el curs polític agrupant una cinquantena de càrrecs electes en una xerrada sobre comunicació i transparència en l’àmbit municipal. La trobada es va celebrar a l’Espai del Peix de Palamós i va servir a la federació per compartir coneixement i experiències prèvies.

De la reunió, el partit en destaca la necessitat d’enfortir un projecte socialista amb la perspectiva de fer costat a un possible govern de Salvador Illa. També es va fer un repàs de les actuacions del partit durant l’últim any, expressant la voluntat de millorar resultats i consolidar la proposta socialista allà on encara no té una presència destacada. «No hi ha cap altre secret per fer-ho que treballar i fer-ho millor que ningú altre», va expressar Marc Lamuà, primer secretari de la federació de les comarques gironines.