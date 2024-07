Nova via pel litigi de les propietats del passeig marítim de Platja d’Aro

Els més de 850 propietaris a primera línia de mar del Passeig Marítim de Platja d’Aro segueixen en litigi per a excloure els seus pisos de la Llei de Costes. Des del 2019 el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols s’agafa al peu de la lletra una llei que no permet inscriure nous propietaris de manera que es bloquegen herències i els preus dels apartaments cauen en picat per la impossibilitat de demanar una hipoteca. Ara, un dels afectats, l’advocat Emili Sunyer, ha trobat una nova possible via per desencallar el conflicte.

«Si no pots registrar el pis al teu nom, no pots fer res», denuncia Sunyer. Ell és un dels propietaris afectats i va decidir agafar les regnes del cas en qüestió. En total, hi ha vora un quilòmetre i mig, bona part del passeig, que està afectat per la Llei de Costes de 1945 i que, per aquesta, és de domini públic, patrimoni de l’Estat. Però els anys 60 i 70 van construir-s’hi diversos edificis que encara hi són avui, sobretot blocs d’apartaments, i també alguna casa, garatges o trasters. Ningú va tenir cap problema amb el registre en aquest tram entre el Ridaura i la Riera de Fanals fins al canvi de parer del Registre ara fa cinc anys. Des de llavors es pren la llei al peu de la lletra considerant-ho territori de domini públic, i no privat.

Dos judicis en marxa

Per això, els propietaris van posar en marxa dues vies judicials al respecte i que es trobarien en vies administratives. La primera, empresa amb l’Ajuntament de Platja d’Aro, demana excloure els edificis afectats de la Llei de Costes, que l’Estat va modificar el 2013 concernint 12 municipis entre els quals Platja d’Aro i Empuriabrava. Llavors va fer-se constar que els edificis en qüestió eren sobre terrenys de propietat estatal. Així, no es poden inscriure al Registre les compravendes i altres transmissions de les finques. D’aquí que els propietaris en reclamin la propietat. Sunyer, però, confia més en la via que va engegar pel seu compte.

És una via que considera «surrealista» i que tracta de la possible nul·litat de la Llei de 1945. Sunyer assegura que no va aparèixer publicada al Butlletí Oficial de la Província i, com que no la trobava, va posar-se a investigar. «Vaig voler buscar la normativa en altres municipis i vaig descobrir que s’havia publicat una ordre per a la delimitació de la platja de Pals que, en el contingut, parlava de Platja d’Aro». De fet, ell diu que els plànols del ministeri sobre el quilòmetre i mig afectat de Platja d’Aro corresponen, realment, a la Platja de Pals, i que són a escala incorrecta.

Per tot plegat considera que «aquesta absència de procediment és una nul·litat radical per la manca d’una peça essencial». Així confia que la Justícia li doni la raó i anul·li, també, la Llei de l’any 2000 que ratificava la de 1945. «Aquesta és totalment supèrflua perquè no diu res de nou», diu.

Carta a l’Ajuntament

L’Associació de Veïns del Passeig Marítim ja duu temps remant per a trobar una solució i, a més dels litigis que hi ha en marxa, ahir va presentar una carta on tracta aquest i altres problemes. Confien recollir més de 3.000 firmes reclamant a l’Ajuntament l’execució de l’inici del Pont del Ridaura i el Passeig fins al Port d’Aro així com un millor compliment de l’ordenança municipal i de civisme per assegurar una bona convivència.