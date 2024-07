«El vincle que estem construint amb les persones és gran, efectiu i bo»

«Volem continuar sumant dins del territori gironí amb l’experiència que tenim i les nostres ganes d’ajudar a tota la gent que ho pugui necessitar», explica Pere Bassas, el director d’Operacions del Consorci del Transport Sanitari de Catalunya (CTSC) Regió de Girona, mentre els tècnics en emergències sanitàries acaben d’acompanyar els usuaris al Centre Tramuntana de Palafrugell.

Aquest servei es porta a terme al Centre Tramuntana, que depèn del Consell Comarcal del Baix Empordà i ofereix suport a les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden accedir al mercat de treball ordinari, des del mes de març, a través d’unes licitacions públiques. «Vam intentar fer una oferta millorant la qualitat del servei previ, que venien amb servei de taxis públics, oferint ambulàncies amb uns tècnics d’emergències mèdiques que poden donar aquesta cobertura en cas que els usuaris tinguin qualsevol mena de complicació, com un mareig o un atac epilèptic, entre altres», detalla Bassas.

Alejandro Gómez, usuari del Centre Tramuntana de Palafrugell / Aniol Resclosa

Pel que fa a les funcions que realitza l’empresa, Adrià Díaz, un dels tècnics que s’encarrega de transportar els usuaris i que té set anys d’experiència en el sector, explica que «ens dediquem a portar a tots els usuaris des del seu domicili fins al centre i al revés». «Això consisteix en anar al domicili, parlar amb les famílies i portar un seguiment conjunt», assenyala. A més, Díaz destaca que per poder fer aquest seguiment sempre porta a les mateixes persones, fet que acaba conduint a una relació més estreta amb el conductor. «Els vincles que estem construint amb les persones és gran, efectiu i bo», remarca en aquest sentit el director d’Operacions de CTSC.

Donar un «extra»

Per a Bassas, aquest vincle es crea també perquè l’usuari veu que pot parlar amb el tècnic sobre què li està passant i com se sent en aquell moment. «Sense anar més lluny, avui un usuari ha patit un atac d’angoixa per una discussió amb la seva parella, i malgrat que no formi part de les funcions concretes de portar un usuari del seu domicili al centre, nosaltres podem donar aquest extra gràcies als coneixements dels nostres tècnics i als materials que tenim dins de l’ambulància», diu Bassas. De la mateixa manera, Alejandro Gómez , usuari del centre des de fa més de tres anys, explica que, tot i que «també li agradava anar en taxi», se sent «molt a gust amb el seu conductor».

Tanmateix, des del Centre Tramuntana recorden que «a l’última licitació es va posar com a criteri d’adjudicació directa el fet de tenir una formació o el curs de primers auxilis». El director gerent del Centre, Pere Cañigueral, que fa disset anys que dirigeix el centre, considera que reben «una gran satisfacció per part dels usuaris amb aquest servei».

Díaz, guardant una de les cadires de rodes que té l'empresa / Aniol Resclosa

Això no obstant, la treballadora social del Centre Tramuntana, Núria Ramírez, també comenta que «al principi va costar», ja que alguns usuaris eren reticents a les ambulàncies a causa d’algunes experiències prèvies que havien tingut amb elles, però mitjançant un treball entre el centre, les famílies i l’empresa ha aconseguit que els usuaris s’adaptin ràpidament. «Ens han ajudat molt, sobretot amb les persones que tenen problemes de mobilitat ens han anat buscant exactament el que necessitaven», conclou Ramírez.

Subscriu-te per seguir llegint