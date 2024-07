Crema el menjador i la cuina d'un pis de Calonge

Un incendi en un pis de Calonge va acabar amb la cuina i el menjador afectats per les flames. El foc es va saldar sense ferits, però va ser molt intens.

Es va declarar poc després de les nou de la nit d'aquest dilluns al carrer Major de Calonge i va mobilitzar sis dotacions dels Bomber així com la Policia Local de Calonge i Sant Antoni i el SEM.

En arribar els Bombers van comprovar que hi havia molt fum negre i van començar a comprovar que no hi hagués ningú en els dos pisos de l'edifici i així ho van confirmar.

Van començar a extingir les flames que tenien molta potència, molta càrrega i alta temperatura. El foc es va concentrar en el primer pis d'un bloc de tres plantes.

Pels volts de tres quarts de deu el van donar per extingit i després va començar la revisió dels dos habitatges i la ventilació. Les flames finalment van afectar el menjador i la cuina del primer pis.

Cap a un quart de dotze de la nit, els Bombers van donar el servei per finalitzat i van poder tornar a parc, indiquen des del cos d'emergències.