Palamós acaba aquesta setmana la reforma del barri de la Platja

L'Ajuntament de Palamós té previst acabar aquesta setmana les obres de la primera fase del projecte de reforma urbana del barri de la Platja amb l'asfaltatge dels carrers i senyalització viària.

Durant les darreres setmanes s’han executat els treballs de reforma, principalment als carrers de López Puigcerver i el de la Riera Aubi.

El procés d’obres que ara finalitza, es va iniciar a final d’agost de l’any passat, en una reforma integral que ha abastat una superfície total de 8000 m², i que ha inclòs els trams dels carrers López Puigcerver i Riera Aubi, entre carrer del Mar i el d’Aragó; i els carrers del Mar, Rosselló, Aragó i Nàpols, entre passeig del Mar i carrer del President Francesc Macià.

L’execució d’aquestes tasques comporta que s’hagi de tancar a la circulació els trams dels carrers afectats per l’asfaltatge, un procés que es fa progressivament deixant sempre una via oberta per a la connexió amb vehicle amb el centre del municipi.

Un cop s’enllesteixi l’asfaltatge, només restaran petits treballs puntuals d’acabament, l’extracció de les línies aèries de façana, així com la ubicació de l’arbrat en els carrers de López Puigcerver, Aragó i les cruïlles d’Aubi, previst passat l’estiu, en un període de menys insolació i calor, per tal de poder garantir un millor arrelament dels exemplars que s’hi ubicaran.

El projecte ha permès l'arranjament de la pavimentació de voreres i vials; i la realització d'una xarxa separativa de clavegueram que eviti la impulsió cap a la depuradora d’aigües de pluja barrejades amb aigües residuals (minimitzant inundacions en situacions de pluges intenses.) A més a més, s’han substituït les lluminàries de vapor de sodi existents per enllumenat de LED, la ubicació d'arbrat, parterres i mobiliari públic, la substitució de les canonades de la xarxa d’aigua potable, així com l’obra civil necessària per a poder soterrar la fibra òptica i per a millorar les xarxes d’electricitat i telefonia.

Amb la realització d’aquestes obres s’ha adequat l’accés al passeig de Palamós, des del carrer del Mar, així com la millora de la connectivitat entre el passeig del Mar i els primers carrers de l’Eixample.

Un tram a Calonge

Una part de l’actuació d’aquest projecte, uns 780 m², s’han situat en el municipi veí de Calonge i Sant Antoni, on coincideixen els dos termes municipals. Per aquest motiu els dos ajuntaments varen signar un conveni de col·laboració especificant les aportacions al projecte de cada municipi.

L’arranjament d'aquest àmbit reformat inclou la pacificació de la circulació de vehicles als carrers Nàpols i Rosselló, amb vials per a vianants en plataforma única, i la implantació d’un carril bici al carrer Nàpols, tal com ja s’ha fet en altres trams d’aquest mateix vial.

També ha inclòs la pavimentació de la vorera sud del carrer Riera d’Aubi; i l’eixamplament de la vorera est del carrer del Mar, on coincideix amb el terme municipal de Calonge i Sant Antoni.

Aquest projecte de reforma urbana de diversos carrers del barri de la platja té un pressupost global d’uns 1.678.000 €, i compta amb una aportació de 250.000 € atorgada pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya PUOSC 2020-2024. El pressupost es complementa amb les aportacions dels veïns, mitjançant contribucions especials (587.348 €); de l'Ajuntament de Palamós (730.671 €), i de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (113.305,29 €).

Noves fases

L’Ajuntament de Palamós té previst continuar executant, més endavant, la millora d’aquest àmbit, que té com a eix central el carrer de López Puigcerver, i que engloba també tots els carrers travessers interiors que queden limitats entre l’avinguda del President Macià i el passeig del Mar.

Aquest arranjament haurà de continuar en els anys vinents i en diverses fases, fins a arribar a l’avinguda de l’Onze de Setembre. La previsió és que es reprengui un cop finalitzada la reforma integral del passeig del Mar, que s’iniciarà enguany, amb l’objectiu de no fer coincidir dues obres de tan calat, en un àmbit tan proper.