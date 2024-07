SOS Costa Brava alerta que les barques continuen ocupant les cales de Mont-ras

SOS Costa Brava demana rapidesa en la restitució de les balises robades a la cala del Cau i del Vedell a Mont-ras on les embarcacions ocupen l'espai a tocar el litoral.

La cala del Cau de Palafrugell és, juntament amb la del Vedell de Mont-ras, una de les cales on es van robar les balises que delimiten l’espai de seguretat pels banyistes fa tres setmanes.

"Avui dia, les balises encara no han estat restituïdes", diu SOS Costa Brava que recorda que la cala del Cau es va fer famosa l’estiu passat per un vídeo on es veia una moto d’aigua passant a tota velocitat pel costat d’uns banyistes.

SOS Costa Brava ja va alertar del robatori a l’Ajuntament de Palafrugell i va demanar que es restituïssin les balises amb rapidesa per tal d’evitar la molèstia i el perill que suposa, per a les persones usuàries de la cala, l’ocupació d’embarcacions dins la zona de bany.

Cala de Cau, ocupada

SOS Costa Brava ha explicat que "aquest cap de setmana, al correu electrònic de la comissió de medi marí (medimari@soscostabrava.cat ) s’ha rebut la denúncia d’uns banyistes que ens han fet arribar unes imatges que mostren la cala del Cau ocupada per les embarcacions, algunes d’elles abarloades".

SOS Costa Brava defensa que és necessari instal·lar càmeres o algun sistema.

