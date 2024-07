La Bisbal aprova delegar la recaptació a la Diputació de Girona

L'Ajuntament de la Bisbal va aprovar el passat 22 de juliol aprovar la delegació de la recaptació executiva i voluntària a la Diputació de Girona que fins ara duia el Consell Comarcal del Baix Empordà.

L'alcalde, Òscar Aparicio, ha explicat que "tot i que el servei que ha prestat el consell comarcal amb la recaptació executiva des del 2007 i de la voluntària 2021, ha estat de plena satisifació per part de l'Ajuntament, el cert és que les condicions que ofereix la Diputació de Girona a través del seu organisme autònom Xacol són més beneficioses".

En aquest sentit ha aclarit que «si bé econòmicament pels estudis dels serveis econòmics suposarà un estalvi directe de prop de 20.000 euros anuals, també milloren les condicions associades a la prestació del servei que feia el Consell Comarcal».

Entre aquestes millores Aparicio va explicar que «Xaloc tindrà oficina a l’edifici municipal de l’Ajuntament Vell, al número 17 del carrer de les Mesures, al costat de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, integrant dues persones del propi ens, permetent que les persones usuàries no hagin de recorrer diferents dependències de la ciutat i, alhora, oferirà una gestió integral amb la resolució de recursos, assumpció de noves liquidacions com les plusvàlues o, fins i tot, amb l’abonament de part del sou dels tècnics de gestió cadastral».

Bonificació per a la piscina del Club Esportiu Tennis

Un altre punt destacat del Ple municipal ordinari de la setmana passada va ser l’aprovació d’una bonificació del 95% de l’impost de construcció instal·lació i obres de la nova piscina del Club Esportiu Tennis la Bisbal. En aquet sentit l’alcalde, i també regidor d’hisenda, Òscar Aparicio va manifestar que «la voluntat del govern municipal és impulsar i ajudar a totes les entitats esportives de la ciutat».

Els treballs a les instal·lacions del club esportiu bisbalenc tenen una subvenció directa de la Diputació de Girona en 200.000 euros. L’equip de govern defensa que el fet que el club hagi estat declarat entitat d’utilitat pública tant pel govern central com per la Generalitat de Catalunya, que les obres hagin tingut subvenció de la Diputació de Girona, i que vinguin a suplir un buit en l’oferta esportiva de la ciutat, suposen que el govern havia de col·laborar amb aquesta entitat, que a diferència d’altres entitats esportives de la ciutat no gaudeixen d’instal·lacions municipals.