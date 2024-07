La sobrecàrrega d'una torre elèctrica causa un incendi en un solar i deixa part de Santa Cristina sense llum

La sobrecàrrega d'una torre elèctrica ha causat un incendi en un solar i això provoca que part del municipi de Santa Cristina d'Aro s'hagi quedat sense llum.

El foc s'ha produït cap a tres quarts de dotze en un solar ubicat darrere de l'Esclat i segons el testimoni que ha avisat el 112 ha vist com una guspira d'una torre elèctrica originava el foc.

Arran d'això s'han activat efectius de les ADF de la zona i els Bombers amb tres dotacions.

El foc ja està extingit i segons els Bombers, ha cremat vegetació baixa i el flanc dret ha quedat mort a la carretera. A la zona també hi han actuat la Policia Local de Santa Cristina d'Aro i els Mossos d'Esquadra.

Arran dels fets s'ha produït una apagada en part del municipi i tot apunta tot i que s'investiga, segons l'ajuntament i la policia, que el foc s'ha originat per una sobretensió.

Tècnics de la subministradora elèctrica treballa per reparar l'avaria que afecta unes sis torres elèctriques, indiquen fonts policials. De moment no hi ha hora per al restabliment del servei.