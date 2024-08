Begur, Mont-ras, Palafrugell i Palamós s'alien per combatre actituds incíviques d'embarcacions recreatives

Begur, Mont-ras, Palafrugell i Palamós (Baix Empordà) han unit esforços per combatre actituds incíviques d'embarcacions recreatives. Els quatre ajuntaments, amb la col·laboració d'Acció Climàtica, han editat fulletons per divulgar bones pràctiques de navegació responsable entre els patrons d'embarcacions. L'objectiu és fer compatible l'oci i el respecte al medi ambient. Als fulletons hi ha un mapa que assenyala els llocs on està prohibit el fondeig, perquè hi ha praderies de posidònia, i situa els camps de boies on les embarcacions poden amarrar sense malmetre el fons marí. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha remarcat que la majoria dels patrons són responsables però que hi ha hagut actituds incíviques "puntuals" que volen erradicar.