Calonge i Platja d'Aro s'uneixen per arranjar els més de 4 quilòmetres de camí de ronda que els connecten en deu anys

Els ajuntaments de Calonge i Platja d'Aro (Baix Empordà) s'han unit per arranjar els més de 4 quilòmetres de camí de ronda que els connecten en un termini d'entre vuit i deu anys. D'entrada, els dos consistoris han fet un pla director que marca quins són aquells punts del recorregut on cal actuar. Bé sigui a través de petites millores -com arranjar baranes o esgraons- bé sigui havent de fer-hi actuacions de més envergadura. Entre d'altres, perquè en alguns punts l'augment del nivell del mar ha esborrat el sender. A partir d'ara, partint del full de ruta que marca el pla, els dos ajuntaments aniran fent inversions de millora, demanaran també suport a les administracions i buscaran acords amb càmpings, hotels i privats per arranjar el camí.