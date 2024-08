Calonge i Sant Antoni posa en marxa un autobús gratuït per unir els dos nuclis de població tot l'agost

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha posat en marxa aquest agost un autobús gratuït per unir els dos nuclis de població del municipi. La llançadora es va posar en marxa aquest passat dijous 1 d'agost i farà viatges tot el mes amb un recorregut que cada dia sortirà a les 17.15, 18.15, 19.15 i 20.15 hores de la plaça Catalunya de Sant Antoni i farà parada a una desena de punts. Aquestes parades inclouen el centre de Calonge, així com les principals zones d'allotjaments turístics per evitar que els turistes es desplacin amb vehicle privat. "La intenció és comunicar els dos nuclis de població i que la gent dels càmpings, a més de la platja, pugui descobrir el centre de Calonge", ha explicat el regidor de Turisme i Mobilitat, Albert Ros.

A l'acte de presentació del servei gratuït de l'autobús llançadora entre Sant Antoni amb Calonge hi van assistir Albert Ros, regidor de Turisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni; Enric Gimeno, gerent de Moventis Sarfa, empresa encarregada d'oferir el servei; i Christian Busquets, director d'explotació de Moventis Sarfa, que van participar en el primer viatge inaugural.

"Volem comunicar els dos nuclis de població i que la gent dels càmpings, a més de la platja, pugui descobrir el centre de Calonge", ha afegit el regidor de Mobilitat que assegura que "molts no el coneixen i, quan ho fan, s'emporten una gran sorpresa". A més, des de l'Ajuntament es vol "reforçar econòmicament el projecte cultural de la booktown: no es tracta només que hi hagi llibreries, sinó que ha de venir gent a comprar llibres". "Aquest bus permet cada dia de forma gratuïta, àgil i còmoda, unir diversos indrets de molt interès que fins ara quedaven separats", ha afegit el gerent de Moventis Sarfa, Enric Gimeno.

L'horari de l'autobús llançadora entre Calonge i Sant Antoni. / acn

Calonge, Poble de Llibres

L'autobús que oferirà el servei en aquesta línia gratuïta s'ha retolat amb 'Calonge, Poble de Llibres', la primera booktown de Catalunya. La iniciativa va néixer el 2021 i omple de llibreries, lectura i cultura en general el centre històric de Calonge per fer-lo més atractiu, tant als ulls dels locals com als dels visitants. Actualment, compta amb sis llibreries obertes al nucli antic, a més de portar-hi de forma regular presentacions, cicles culturals, actuacions i esdeveniments cada cop més grans i més consolidats, com l'extensa programació de Sant Jordi o l'aniversari de Poble de Llibres, celebrat el desembre.