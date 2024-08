SOS Costa Brava denuncia a Calella l'estat de "greu amenaça" del litoral gironí pels projectes urbanístics aprovats

La federació SOS Costa Brava ha presentat aquest dissabte a Calella de Palafrugell (Baix Empordà) la nova campanya 'Construir és destruir'. En l'acte, que s'ha fet al passeig del Canadell, s'ha denunciat l'estat de "greu amenaça" en què els ecologistes consideren que es troba el litoral gironí a causa de "l'allau d'aprovacions de plans i projectes que afecten zones forestals i d'interès paisatgístic de primera línia de mar de la Costa Brava". La cinquantena d'assistents han demanat durant l'acció de protesta l'aturada de les noves urbanitzacions, així com la modificació dels plans urbanístics municipals que les permeten. Ho han fet amb una representació teatral amb què han ridiculitzat l'especulació urbanística.

Des del passeig del Canadell de Calella de Palafrugell, SOS Costa Brava ha posat aquest dissabte al matí el crit al cel amb un acte en oposició a les noves construccions previstes al litoral gironí. Els ecologistes denuncien "l'extraordinària gravetat de la situació" i animen a la població a sumar-se a l'oposició: "Cal que tothom prengui consciència de la situació i que el coneixement dels riscos i perills urbanístics sigui públic i generalitzat", ha defensat la presidenta de SOS Costa Brava, Irene Gisbert.

Construir és destruir

És en aquest sentit amb el qual impulsen la campanya 'Construir és destruir', en plena temporada turística i davant d'una platja plena de gom a gom. La federació ha representat a Calella de Palafrugell, davant la mirada atònita dels turistes i estiuejants, una breu obra teatral amb què ha volgut ridiculitzar l'especulació urbanística que pateix la Costa Brava. Micròfon en mà i vestit d'empresari, un dels integrants de SOS Costa Brava s'ha passejat pel passeig, explicant totes les urbanitzacions que tenia previst fer i que vendria a preus absolutament desorbitats per atraure "turisme de qualitat". Un turisme, ha reivindicat amb ironia, de qualitat per ser només assequible per gent molt rica i fer fora qui no s'ho pot pagar.

A aquesta actuació l'han acompanyat altres ecologistes vestits de constructors, que han ballat el passeig i barrat el pas per simular la construcció d'una primera paret amb maons. En mig de l'aixecament del mur, altres membres de SOS Costa Brava els han interromput per aturar l'obra amb pancartes ecologistes i a favor de salvar els espais naturals. Aquesta disputa entre membres de la federació "ha volgut representar el que passa cada dia al litoral gironí", segons Gisbert.

La representació teatral ha acabat amb el muntatge al mateix passeig del Canadell de Calella de Palafrugell d'una pancarta amb el titular de la campanya: 'Construir és destruir'. Aquesta és una instal·lació efímera, a tall de tanca publicitària, que se situarà en zones en conflicte de forma itinerant. Els ecologistes detallen que la idea és que la tanca visualitzi la progressiva pèrdua del paisatge que emmarca, i que queda ocult al darrere amb la seva col·locació.

"Fem aquesta campanya 'Construir és destruir' perquè reflecteix perfectament el que hem estat fent des de SOS Costa Brava els últims sis anys", ha reivindicat l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, que ha sentenciat que "construir la Costa Brava és destruir-la". "Hi ha 22 ajuntaments que només aposten per construir i nosaltres els demanem que canviïn els planejaments; d'aquí aquesta campanya per fer visible que cada construcció nova, destrueix un espai i cal dir prou".

Palafrugell amenaçat

Reivindicar-ho des de Calella de Palafrugell no ha estat casual, sinó que s'ha fet per denunciar que "el nou equip de govern de l'Ajuntament estigui aprovant nombrosos projectes per seguir urbanitzant i edificant a la muntanya de Sant Sebastià de Llafranc, a la muntanya d'Aigua Xelida a Tamariu i als Jardins de Rubió i Tudurí a Calella de Palafrugell". Això, després de la moratòria urbanística aprovada fa dos anys al litoral de Tamariu, Llafranc i Calella i que el govern actual ha aixecat.

En concret, critiquen que l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat inicialment en els darrers dos mesos, tres projectes urbanístics: vuit habitatges a la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc, amb afectació a una zona forestal, sota el Far de Sant Sebastià i a tocar del GR92; dos edificis plurifamiliars amb 22 habitatges als terrenys de Calella de Palafrugell, on existeixen els jardins i edificis catalogats de Rubió i Tudirí; i un hotel amb quatre blocs amb afectació al puig de la Trona a la muntanya de Tamariu.

A més, denuncien que el planejament vigent a Palafrugell posa també en risc d'urbanització la pineda del Canadell, on es poden construir 50 habitatges si no es modifica el POUM, o la Riera del Mas del Llor a Tamariu, que també és edificable.

Espais amenaçats

Entre altres espais en perill, SOS Costa Brava assenyala: el bosc Major i Mas Gispert a Begur (Baix Empordà), on està previst edificar 50 i 10 habitatges, respectivament; l'ampliació de la Marina de Port d'Aro a Platja d'Aro (Baix Empordà) amb previsió de 272 amarradors, 340 apartaments i 1 hotel i afectació a 12 hectàrees de pineda; Es Calders i s'Oliguera a Cadaqués (Alt Empordà) i la pineda de la Platja de la Farella a Llançà (Alt Empordà), on es pretenen edificar nous blocs d'apartaments i un hotel a primera línia de mar.

També la pineda de Rodors i els aiguamolls dels Jonquers a la platja de Pals (Baix Empordà), amb previsió de prop de 700 habitatges i dos complexos hotelers i l'espai marí del Golf de Roses (Alt Empordà), amenaçat per la instal·lació d'un macroparc eòlic marí, amb afectació a 250 quilòmetres quadrats d'una de les àrees de major valor natural del Mediterrani occidental.

"Existeix encara un potencial de més de 40.000 habitatges i prop d'un centenar de noves urbanitzacions als 22 municipis del litoral gironí", ha recordat l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, que ha tornat a insistir en el fet que "la seva construcció comportaria la seva destrucció del litoral gironí". De fet, això és el que pretén la campanya: "fer veure a la gent i als poders públics que construir, en la majoria dels casos, suposa destruir els valors naturals presents a la Costa Brava: espais forestals i boscos, zones de dunes amb pinedes, espais litorals, fons marí" i que, per aquest motiu, "cal un canvi de rumb de la política urbanística".

Espais destruïts

Amb la campanya també es vol recordar indrets que ja s'han destruït a la Costa Brava com la promoció Jardins de Sa Riera Living, amb la construcció de 52 apartaments que han comportat desforestar tres hectàrees de bosc del vessant de la Muntanya de Sa Riera a Begur (Baix Empordà); la urbanització i edificació de la Pedrera de s'Antiga a Begur, que ha desfigurat la muntanya i el paisatge de primera línia del litoral a l'est de Sa Riera; l'edificació de dos blocs de 48 apartaments a la Pineda d'en Gori a Palamós (Baix Empordà); la urbanització de la pineda del càmping de la Fosca, amb afectació a una hectàrea i previsió de construcció de dotze xalets i dos blocs d'apartaments; o les obres d'edificació a Punta Brava de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).