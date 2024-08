Torroella vol una rehabilitació integral del Cinema Montgrí i la Sala

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha contractat la redacció d’un avantprojecte i estudi estructural de l’edifici del Cinema Montgrí i la Sala amb l’objectiu de conèixer quines actuacions s’han de portar a terme per a la millora i rehabilitació integral. Amb aquest projecte, l’Ajuntament vol consolidar i valorar els elements arquitectònics més destacats, així com garantir la seva estabilitat estructural i funcionalitat d’acord amb els usos actuals. Construït l’any 1925 i inaugurat el 1928, seguint el modern estil «art déco», és un dels edificis més singulars del patrimoni municipal i està catalogat a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

La regidora de Cultura i Patrimoni, Anna Company, destaca la importància de preservar aquest edifici emblemàtic perquè «qualsevol actuació ha de ser feta amb rigor i respecte envers l’estil original». «Hem de preservar el nostre patrimoni i mantenir l’experiència única de gaudir del cinema en una sala que forma part de la nostra història recent, de la qual en resten poques al país», ha manifestat la regidora que considera que «és una oportunitat per revitalitzar aquest espai i assegurar-ne la pervivència per a les futures generacions.»

El Cinema Montgrí va ser construït per Josep Capellà, un torroellenc que va fer fortuna a Cuba, i dissenyat per l’arquitecte Emili Blanc, de Girona. Capellà va adquirir la Casa Llobregat, una antiga casa benestant, la va enderrocar i en el solar va construir-hi el cinema, que es va inaugurar per la festa major de 1928.

Tot l’edifici es va projectar amb criteris de funcionalitat i tècniques constructives avançades per a l’època, com l’ús de perfils d’acer en l’estructura. Inicialment, el cinema també incloïa un teatre, cafè, sala de balls i concerts, i un jardí, esdevenint un espai d’esbarjo complet. La Sala va ser inaugurada un any més tard. Cal destacar la construcció acurada dels sostres, amb bigues i revoltons, i les escales amb voltes a la catalana, que reflecteixen l’habilitat dels paletes torroellencs. El 1956, el cinema es va adaptar per incorporar una pantalla gran de cinemascop, una tècnica que allarga les imatges transversalment per aconseguir un efecte visual espectacular.

La porta del cinema. / Ajuntament de Torroella

L'Ajuntament el compra el 1985

L’any 1985, l’Ajuntament va adquirir l’edifici per evitar el tancament. Es va fer una renovació mínima, amb pintura i noves butaques, però sense modificar elements essencials. Posteriorment, entre 2007 i 2009, es van restaurar les façanes. El 2009 es va dur a terme una important intervenció que va permetre arranjar les teulades, instal·lar un nou terra de fusta a la platea i renovar les butaques, millorant considerablement les condicions de seguretat contra incendis. Des d’aleshores, s’hi han anat fent intervencions, però ara es planteja una reforma integral per millorar l’ús de l’edifici i donar-li la rellevància que mereix.

La regidora Anna Company conclou que «aquesta rehabilitació serà clau per preservar un element central del nostre patrimoni i garantir-ne la utilitat i valor cultural per a les futures generacions».