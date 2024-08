Furts i robatoris amb força o violents, delictes més freqüents contra turistes

Anar de vacances és un dels moments més esperats de l’estiu per a molts turistes que es desplacen ja sigui des de l’estranger o d’altre punts del país fins a terres gironines. També ho és malauradament, per alguns delinqüents que aprofiten que la gent està més relaxada per cometre sobretot furts. Alguns es dediquen a fer l’agost en punts de la Costa Brava i es desplacen des de fora de la província especialment per caçar la millor oportunitat. D’altres en canvi, són delinqüents que «treballen» tot l’any aquí i quan veuen l’oportunitat d’actuar contra els visitants.

Així ho expliquen els Mossos d’Esquadra que també posen el focus en uns tipus de furts que és el rei de l’estiu, els que tenen a veure amb el descuit. D’altra banda i amb menor mesura, els turistes també són víctimes de robatoris amb força i de robatoris violents. Aquest últim delicte però, asseguren que suposa molts menys casos sortosament ja que els delinqüent saben que poden acabar entre reixes.

Per poder arribar passar unes vacances tranquil·les ja des del primer moment, quan es realitza una reserva, l’agent Esteve, de l’Oficina de Relacions de la Comunitat (ORC) de la comissaria dels Mossos de Sant Feliu de Guíxols explica alguns consells i problemes amb el que es poden trobar les persones quan planifiquen les vacances. D’entrada però no menys important hi ha casa nostra. Quan es marxa de vacances aquesta s’abandona i cal posar també algunes mesures per evitar que quan es torna d’haver passat uns dies, no hi hagi algun sorpresa en forma de robatori per exemple.

Mesures abans de marxar

Per això, el policia assegura que cal pensar «en la nostra llar com queda i si queda desemparada cal prendre alguna mesura». Hi ha coses que poden semblar lògiques però que són útils per no cridar l’atenció dels lladres. Que no s’acumuli correu a la bústia, proposa que algú el reculli i d’altra banda, que al domicili «es deixi algun vestigi que no sembli que hem deixat casa nostra abandonada com roba estesa, algú que de tant en tant vagi a la casa a fer algun canvi, alguna finestra que es mogui, alguna llum que s’engegui amb temporitzador, entre altres». En definitiva, que sembli que algú viu al domicili.

Alerta d’estafes en la reserva

La reserva d’un apartament, càmping o hotel pot semblar un fet senzill però també hi ha molta picaresca al voltant. D’entrada, l’agent de Sant Feliu posa el focus sobretot en què cal reservar en webs oficials i sobretot, «no entrar en pàgines estranyes que potser ens donen un preu rebentat perquè poden ser una estafa». Malauradament cada any es troben amb casos i explica que una comissaria com la seva de la costa es troben amb aquests enganys. Per exemple una família que havia pagat 3.000 euros i quan arriba aquí «no hi ha agència, ningú que els dona la clau o fins i tot es troben que el pis no existeix i si existeix allò no és un pis turístic», lamenta.

Un cop ja s’ha reservat en una web o agència de confiança, prèviament al viatge recorda que és important tenir clar el telèfon d’emergències en cas de necessitar-lo al país on es va. A Europa és al 112 però fora d’aquí pot variar. Ara és important tenir una assegurança ja sigui mèdica però també per exemple per en cas de patir un robatori.

Compte a l’autopista

Un altre aspecte important és que si es viatja en vehicle cal anar en molt de compte a l’autopista. Ja que hi ha delinqüents que hi fan l’agost i es pot ser víctima. Per això diu que si algú fa senyals que tenim algun problema d’entrada mai parar al voral sinó que cal anar a una àrea de servei concorreguda. El mateix alhora d’aparcar quan es va a menjar en una d’aquestes àrees. Recomana aparcar a prop d’on menjarem, tenir-ho tot tancat i que no es vegi res del què es porta. I en cas que això sigui així, que algú «es sacrifiqui» i es quedi al vehicle perquè el poden obrir i robar.

Mesures al lloc d’estada

També cal estar alerta quan ja s’arriba a l’apartament o hotel on es passaran les vacances. D’entrada comprovar com està i sobretot, mirar quin tipus de mesures de seguretat té -caixa forta- i també el tipus d’obertures i accessos. Esteve recomana també deixar algun llum encès si es marxa a sopar; posar la banda si s’està a casa perquè en cas de robatori «faran soroll» i fins i tot, fixar-se en els hotels si tenen càmeres, el tipus de porta, entre altres.

Igual d’important, destaca, és el lloc on s‘aparca el vehicle, millor que sigui vigilat i que no es deixi ple d’objectes a la vista perquè això pot provocar que rebentin el vidre i robin.

De visita, a la platja i comprar

Quan el visitant arriba a la seva destinació té ganes de visitar i passejar per la zona on s’hostetja. Una visita molt típica de molts turistes és el mercat setmanal sigui ja per fer quatre compres o simplement per veure què s’hi ven. Aquí hi ha carteristes i l’agent recomana sobretot que el què es porti de valor.

La cartera, el mòbil, claus del pis i cotxe. «Ens toqui la pell, portar-ho en una butxaca interior o bossa que pengem al coll. No portar-ho en una butxaca exterior» perquè això fa més fàcil la feina dels lladres. També recorda que si es va amb motxilla, no es porti la cartera a la primera cremallera sinó a una d’interior. Es tracta d’unes mesures «molt lògiques però que realment intervé el mateix factor, el fet d’estar tranquil, desinhibit i és quan pots patir el robatori».

Al mateix temps cal estar atent a l’hotel si estem esmorzant o a un restaurant ja que hi ha gent que s’aixeca per exemple per agafar coses del bufet i deixa la bossa de mà despreocupada a la taula. Recentment, Esteve posa sobre la taula un cas en un hotel petit de la seva zona on «una senyora molt ben vestida va entrar a l’hora d’esmorzar a un hotel i es va emportar dues bosses de mà», un cas que el mateix hoteler ja va denunciar i va difondre amb la resta d la zona. Per evitar aquests casos, recomana que algú es quedi a la taula o estigui a l’aguait.

La Costa Brava aquests dies està plena de turistes i n’hi ha que porten de tot a la platja: un portàtil una camera reflex i objectes de valor, ho deixen a la sorra i es banyen. «No s’ha de portar res de valor a la platja» diu taxativament el policia que recorda que val més que algú es quedi a la tovallola o dir-ho a la persona que es té al costat que guardi les coses.

L’ocasió fa el lladre

L’agent dels Mossos remarca que al final per passar unes vacances amb menys possibilitats de patir un delicte és important no cridar l’atenció -no portar joies i rellotges de luxe- i no anar despreocupat. Tot i que admet que això últim sol passar però també explica que al final l’ocasió fa el lladre. El cos policial està en contacte amb establiments i associacions de turisme a qui donen consells i els agents de les ORC hi tenen contacte directe.

