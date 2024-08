Un conductor begut bolca amb el tot terreny a Santa Cristina i acaba denunciat per no deixar-se fer la prova

Accident de trànsit amb un conductor de 56 anys molt begut al volant a Santa Cristina d'Aro. Això és el que va succeir aquest diumenge a la nit al camí ral que uneix aquest municipi amb el de Castell d'Aro. Un tot terreny va bolcar enmig de la via quan faltaven pocs minuts per les deu de la nit. A la zona s'hi van desplaçar els efectius d'emergències: Policia Local de Santa Cristina d'Aro, SEM i Bombers.

En arribar-hi es van trobar el conductor fora del vehicle tot i la bolcada i la Policia Local el va veure amb símptomes d'anar begut. D'entrada, els policies li van poder fer la primera prova de mostreig, però quan va venir l'evidencial i definitiva, s'hi va negar. En la de mostreig va donar 0,73 mg/litre d'aire expirat, gairebé triplicava la màxima permesa que es troba en 0,25 mg/l.

Arran dels fets, els agents locals van denunciar al conductor, que és estranger, i el van deixar com a investigat per un delicte contra la seguretat viària. Concretament per negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia en un accident, segons fonts policials.

D'altra banda, el SEM el va evacuar en ambulància fins a l'hospital comarcal de Palamós perquè va resultar ferit lleu en el sinistre.

