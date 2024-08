Cuina d’autor a l’aire lliure

Vuit persones han desplaçat des de Casas-Ibáñez a la Costa Brava els responsables de l’univers Cañitas Maite. Javier Sanz i Juan Sahuquillo, que van saltar a la fama el 2021 quan a Madrid Fusión els van concedir el premi a la millor croqueta del món, i des de llavors han bastit aquest univers gastronòmic amb epicentre en aquella localitat d’Albacete (on tenen tres establiments, un dels quals amb una estrella Michelin i dos sols Repsol) i ramificacions a Madrid (amb una altra estrella) i llocs diversos d’Espanya, tornen aquest estiu a La Santa Market, a Santa Cristina d’Aro, i ho fan amb un projecte triple: el restaurant gastronòmic Cañitas Maite, un food truck especialitzat en hamburgueses, i una parada on serveixen la famosa croqueta, molletes i altres especialitats. D’aquí les vuit persones que han hagut de desplaçar a Girona, liderades pel xef executiu Gonzalo Rivera Sánchez, de 26 anys, i el cap de sala Juan Miguel García Villanueva, de només 19 però que porta a la casa des dels 15. S’entén millor aquesta precocitat si se sap que Sanz i Sahuquillo tenen també 26 anys i que ja en fa molts que remenen en aquest món.

L’any passat, de fet, ja van ser a La Santa Market, un espai situat a Santa Cristina d’Aro que entre el 5 de juliol i el 25 d’agost ofereix una àmplia i variada oferta gastronòmica combinada amb parades de productes diversos (sobretot de roba i artesania), actuacions musicals i espectacles (la programació completa es pot consultar a www.lasantamarket.com). I amb un remarcable èxit de públic.

Una vista general de La Santa Market, a Santa Cristina d’Aro. / La Santa Market

També va tenir èxit la proposta de l’any passat de Cañitas Maite, els responsables de la qual a més van quedar molt satisfets de l’experiència i es van mostrar disposats a repetir quan Julio Rico, director i impulsor de La Santa Market, els ho va oferir: «L’any passat vam tenir moltes facilitats per a tot i vam sortir molt contents i com que Julio ens va proposar fer més coses aquest any, hem tornat molt il·lusionats, i amb tres espais, que estan funcionant molt bé», explicava fa uns dies Gonzalo Rivera.

L’oferta gastronòmica de Cañitas Maite a Santa Cristina està molt basada en la de l’establiment mare de Casas-Ibáñez, una cuina molt arrelada a la zona i els seus productes, però oberta a influències de fora i sempre amb un toc innovador. És per això que presenten un donut de cua de bou, un entrepà de calamars en forma de croissant, o un Ssam (una mena de taco coreà) de pollastre i llagostí, entre d’altres. Al marge, és clar, de la famosa croqueta de pernil: «Són alguns dels plats més clàssics de Cañitas Maite, els que ens han portat on som. I encara que anem variant la carta, incorporant-hi coses, el que hem portat permet que la gent conegui què és Cañitas Maite, com vam començar», afegeix Rivera .

El «Ssam» de llagostí i pollastre de Cañitas Maite. / La Santa Market

A les vuit persones que han arribat d’Albacete s’hi ha de sumar l’equip que han contractat aquí, perquè tota la producció es fa a la cuina de La Santa Market, i també es compren a la zona tots els productes que utilitzen.

El millor xocolater del món

Entre l’entrada al restaurant Cañitas Maite i el seu food truck hi té una espectacular parada Lluc Crusellas, que l’any 2022 va rebre el premi al millor mestre xocolater del món i que a La Santa Market hi porta una proposta que defineix com a «diferent». Crusellas, que té la seva base d’operacions a Vic, explica que ara és a la Costa Brava «perquè a casa és molt tranquil i molta gent d’allà ve precisament cap aquí. I ens va sortir aquesta oportunitat que suposa una mica estar amb la nostra gent, però aquí, i també poder arribar a persones que no ens coneixen».

Per fer-ho, Crusellas ha apostat per una proposta que «és una mica diferent al que s’acostuma a trobar en un market. I això té una part de risc, perquè la gent està acostumada a venir-hi a menjar una hamburguesa, una pizza i una cervesa i poca cosa més. Però al mateix temps era una oportunitat perquè no hi ha molta més gent oferint aquesta mena de producte». Amb el risc afegit, és clar, de la mala relació entre la calor i la xocolata: «Hi havia l’opció de venir amb la xocolateria clàssica, amb rajoles i bombons, però hem buscat una cosa més dinàmica, més per menjar. Al final, el concepte és un street food de postres, que no existeix massa més enllà de les creps i els gofres».

La idea de Crusellas, doncs, és que «quan la gent acabi de sopar, o per berenar, pugui fer el seu postre», i per això ofereix un brownie, unes textures de xocolata, un pastís de formatge, tiramisú, pastís de llimona... «Estem molt contents per la rebuda i per la gran quantitat de gent que hi ha», comentava.

Un gelat de Rocambolesc. / La Santa Market

Més enllà de La Santa Market, Lluc Crusellas no té més plans per venir a Girona. «Ja hi ha en Jordi!», apunta rient, referint-se a Jordi Roca, el petit dels germans Roca i el creador amb Alejandra Rivas de Rocambolesc, que també és present a La Santa Market amb els seus gelats i polos i la bikineria.

L’oferta de cuina d’autor d’aquest estiu a La Santa Market la completa Joseba Cruz, que hi ha muntat Le Clandestin, un nou pas en el seu projecte de cuina «nòmada». Cruz va ser elegit Cuiner 2021 en el Fòrum Gastronòmic de Barcelona i no disposa de cap local propi, sinó que ofereix les seves creacions en llocs diversos; ara ho fa a La Santa Market on, com Cañitas Maite, ofereix la possibilitat de tastar un menú degustació .

Més enllà d’aquestes propostes d’alta cuina, a La Santa Market hi ha una oferta molt àmplia i de qualitat d’elaboracions gastronòmiques de tota mena, d’hamburgueses a tacos, passant per peix fregit a l’estil andalús, frankfurts, pizzes, etc.