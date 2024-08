L'home mort en una cala de Palamós mentre feia un ritual va decapitar mitja dotzena de gallines

Hi ha ritus que poden ser nocius i no únicament per a l’animal que vols sacrificar, sinó que poden resultar mortals fins i tot per a qui els executa. És el que va passar la matinada d’aquest diumenge en una petita cala de roques a prop del camí de ronda que uneix el castell de Sant Esteve de Mar i la pineda d’en Gori, a Palamós, quan va morir un home de 65 anys després de fer un ritual, presumiblement de màgia negra, per a la qual cosa va decapitar mitja dotzena de gallines.

Van ser la seva dona i les seves filles les que van avisar els serveis d’emergència cap a les cinc de la matinada que l’home estava inconscient en una cala de roques pròxima a la zona coneguda com la Fosca, on hauria realitzat el ritual sacrificant els animals com a ofrena. Els sanitaris de l’ambulància que es va desplaçar al lloc dels fets després de rebre l’avís no van poder fer res per salvar la vida i l’home va morir poc després.

Al costat de l’ambulància, es van traslladar a la zona de la Fosca efectius de la Policia Local de Palamós i dels Mossos d’Esquadra, que han iniciat una investigació tot i que el cadàver no presenta indicis de violència. Els agents estan esperant rebre l’autòpsia per conèixer les causes de la mort de l’home.

Fonts policials expliquen que l’home va fer el ritual i després es va sentir indisposat. A més, va tenir una discussió amb la seva dona i les seves dues filles i per això va decidir anar-se’n a una apartada zona de roques propera a una cala.

Com que trigava a tornar, la seva família va anar a buscar-lo i el van trobar inconscient i amb convulsions, per la qual cosa van alertar els serveis d’emergència. Tot i que encara estava amb vida quan van arribar, els sanitaris no van poder reanimar-ho.

Ara, els agents indaguen sobre les causes de la mort i esperen que es determini si l’home va consumir alguna substància durant el ritual perquè, malgrat que no mostrava signes d’haver patit violència, l’edat de la víctima no correspon en principi a una mort de tipus natural.