Promocionar el peix local entre els compradors del futur

La Xarxa Agroalimentària Arrelem, dins l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà, ha finalitzat per quart curs escolar la campanya “Parlem de Peix”, que té per objectiu sensibilitzar famílies i alumnat dels centres d’educació primària del Baix Empordà sobre el consum de peix de proximitat.

Es tracta d’una iniciativa que compta amb els Ajuts Territoris Pesquers del Galp Costa Brava, i que va donar el tret de sortida fa quatre anys. La tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell, Tània Ors, explica que cada curs escolar varien la temàtica de les activitats que es duen a terme, però sempre amb el peix com a eix central. Per exemple, en la seva tercera edició van començar a introduir aquest producte a les aules, i en enguany ho han continuat potenciant.

Ors destaca que els menjadors i els seus monitors, que han rebut una formació específica sobre matèria, també són clau per a desenvolupar el projecte. La tècnica explica que els demanen «fer una pluja d’idees d’activitats que es poden realitzar amb els alumnes. Cada escola és diferent, i és important que els monitors facin les seves propostes, perquè coneixen millor l’alumnat», i afegeix que la campanya es realitza en 6 escoles del territori (3 de la zona nord i 3 de la sud).

Enguany, algunes de les propostes destacades que s’han dut a terme són la creació d’un ‘rosco’ imitant al del programa “Pasapalabra”, en què cada lletra era una espècie de peix; contacontes; gimcanes; i la creació d’un menú que inclogui diferents tipolgies de peix de proximitat.

‘Rosco’ amb les inicials de noms de diferents peixos locals. / Arrelem - Xarxa Agroalimentària

El món pesquer, a debat

D’altra banda, a quatre de les sis escoles participants es van dur a terme debats amb relació a temes com el paper de la dona en el món de la pesca. «Vam demanar als monitors que triessin entre 5 i 6 alumnes que creguessin que podien donar una mica de joc en aquestes converses», explica Ors, i indica que indica que els espais de debat es van dividir en cicle inicial, mitjà i superior.

La tècnica expressa que un dels aspectes que els va sorprendre és que els alumnes no coneixien moltes de les espècies locals de peix, i que les que consumien normalment no eren del territori, com el bacallà. Amb tot, destaca que «en àmbit d’igualtat de gènere, comencen a estar molt sensibilitzats. No veuen perquè una dona no podria fer la feina de pescadora». D’altra banda, en els debats també es va reflexionar sobre l’abans i el després de l’ofici, i «com les tecnologies han facilitat i incrementat la seguretat a la feina».

El projecte també permet donar peu a la creativitat dels alumnes. / Arrelem - Xarxa Agroalimentària

Pel que fa al relleu generacional, Ors indica que s’està treballant perquè «els joves vegin com una opció dedicar-se al món de la pesca, però encara hi ha feina a fer».

Secundària, el proper objectiu

Un dels reptes de l’Àrea de Promoció Econòmica és executar aquest projecte amb alumnes de secundària. Com a primer pas, el juny d’aquest any van introduir una enquesta en els instituts del territori per a conèixer el consum de peix dels seus alumnes. El conseller d’aquesta àrea, Enric Marqués, explica que el pas següent a obtenir els resultats de l’enquesta és trobar la manera d’enfocar el projecte: «En aquest cas, seria bo fer activitats cap a l’exterior, ja que estan en una edat en què els agrada explorar. Per exemple, podríem visitar les llotges».

