Instal·len dos radars de velocitat als accessos de l'Estartit

L'Estartit ha instal·lat dos radars als accessos del poble que controlen la velocitat dels vehicles en els dos sentits de la marxa. Un d'ells s'ha col·locat a la carretera de Torroella i l'altre és a l'avinguda de Grècia, a l'alçada de l'hotel Panorama. La carretera de Torroella concentra bona part del trànsit de vehicles que accedeixen al municipi, sobretot en temporada alta. En aquesta via també hi ha moltes bicis i vianants que van pel voral. Els radars es posaran en funcionament a partir de la setmana vinent, dilluns 12 d'agost. L'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) assegura que destinarà tots els ingressos de les multes a millorar la seguretat viària del poble.

L'Estartit fa anys que promou la mobilitat sostenible amb la construcció de carrils bici, vies verdes, aparcaments dissuasius. També s'ha ampliat la zona blava amb l'objectiu que es limiti l'ús del vehicle privat. Per millorar la seguretat viària, en els últims anys s'han pres algunes mesures com ara la construcció de bandes reductores de velocitat, sobretot a l'avinguda de Grècia. Aquestes mesures permeten que els vianants circulin més segurs pels passos de zebra i que els vehicles no puguin circular tan ràpid en aquesta via.

Per altra banda, també s'havia reforçat la senyalització horitzontal i vertical i fins i tot es va optar per reduir el límit de velocitat permesa i s'han instal·lat semàfors al llarg de l'avinguda. Malgrat tot, des de l'EMD apunten que encara hi ha vehicles que van massa ràpid i per això han optat per aplicar una última mesura: instal·lar-hi un radar. Està situat en el tram de la via més propera a la platja, a l'alçada de l'hotel Panorama, i detectarà tots els vehicles que passin el límit establert tan d'anada com de tornada.

A més, l'EMD n'ha instal·lat un altre a la carretera de Torroella, a l'alçada del bar Ginger. El principal motiu de col·locar-lo en aquest punt és pel perill que suposa conduir a una velocitat elevada en un punt on hi circulen moltes bicis i vianants que van pel voral.