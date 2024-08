Enxampen tres multireincidents carregats de garrafes d'oli i més productes robats en supermercats de Palafrugell

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres lladres multireincidents quan acabaven de robar en un supermercat de Palafrugell.

Anaven amb un carro carregat de garrafes d'oli i un cop al cotxe, els agents els van trobar 3.000 euros en aliments robats. Concretament, de quatre supermercats del mateix municipi.

Els arrestats tenen entre 24 i 26 anys i tots compten amb múltiples antecedents policials pel mateix tipus de fets. Van quedar arrestats com a presumptes autors de delictes de furt en establiment. Es tracta de persones procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona conegudes per la policia, ja que es dediquen a aquest tipus de furts en establiments i que pugen fins a les comarques de Girona - a l'estiu a la costa - per fer l'agost.

Els fets es remunten al dia 2 d'agost pels volts de tres quarts de vuit del vespre quan agents de paisà dels Mossos de Palafrugell feien ronda i quan es van acostar a un supermercat ubicat a l'avinguda del Mar van veure un home amb un carro de la compra, a qui van reconèixer ràpidament perquè és un furter habitual i conegut. A partir d'aquí van accedir a l'aparcament i van veure que anava cap a un vehicle amb un altre home. Aquests hi van pujar i van fer aturar-lo. En aquell moment, un tercer home va fugir del lloc.

Els arrestats amb el cotxe ple de productes robats / Mossos d'Esquadra

Els Mossos de paisà van identificar els dos ocupants del cotxe i van comprovar que per tot el cotxe hi duien productes presumptament sostrets. Hi havia des de pernil salat, formatge, moltes garrafes d'oli, escopinyes, entre altres. Els agents van demanar-los els tiquets de compra i d'on els havien tret i no van poder-ho justificar. A banda a dins del cotxe també duien diverses mudes de roba, que segons la policia, se sospita que utilitzaven per anar canviant d'aspecte i per entrar a robar en els supermercats. Davant dels fets, els dos homes van quedar detinguts. Al cap de poca estona, els agents van trobar-se el tercer furter amagat i també va acabar arrestat. A dins del cotxe també duien una bossa amb monedes d'euro, en total 200 euros, que la policia també va requisar.

Gràcies a les indagacions dels agents van poder certificar que els productes robats, que estan valorats en uns 3.000 euros, havien estat sostrets en quatre supermercats de Palafrugell. Per tot això, els homes estan acusats de delictes de furts en establiments.